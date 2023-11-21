В ХМАО назвали подработки для студентов с зарплатой в 100 тысяч рублей

«Авито»: в ХМАО студентам-репетиторам готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей

22 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Югорским студентам готовы платить высокую зарплату за репетиторство Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе на подработке репетиторами по физике и математике в онлайн-школе готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей. Работодатели при этом рассматривают на вакансию в том числе студентов. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы» «В Сургуте репетитору по физике и математике в онлайн-школе предлагают зарплату в 40 000-100 000 рублей в месяц. От соискателя ждут опыт преподавания профильных предметов, наличие высшего образования (законченного или в процессе получения) и готовность работать не менее 12 часов в неделю», — говорится в исследовании. У работников будет возможность использовать для занятий готовые учебные материалы, а также им обещают обеспечить постоянный поток учеников. Другую высокооплачиваемую подработку в ХМАО предлагают на позиции инженера производственно-технического отдела — до 150 тысяч рублей. Она тоже подойдет студентам, однако работодатель рассчитывает на трехлетний опыт кандидата. «Помимо высокой оплаты труда, работодатель также предоставляет оплату бензина, мобильной связи и подарки детям на праздники», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных подработках к Новому году. Среди прочего ими оказались вакансии Деда Мороза и Снегурочки, которые выступят на праздниках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе на подработке репетиторами по физике и математике в онлайн-школе готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей. Работодатели при этом рассматривают на вакансию в том числе студентов. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы» «В Сургуте репетитору по физике и математике в онлайн-школе предлагают зарплату в 40 000-100 000 рублей в месяц. От соискателя ждут опыт преподавания профильных предметов, наличие высшего образования (законченного или в процессе получения) и готовность работать не менее 12 часов в неделю», — говорится в исследовании. У работников будет возможность использовать для занятий готовые учебные материалы, а также им обещают обеспечить постоянный поток учеников. Другую высокооплачиваемую подработку в ХМАО предлагают на позиции инженера производственно-технического отдела — до 150 тысяч рублей. Она тоже подойдет студентам, однако работодатель рассчитывает на трехлетний опыт кандидата. «Помимо высокой оплаты труда, работодатель также предоставляет оплату бензина, мобильной связи и подарки детям на праздники», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных подработках к Новому году. Среди прочего ими оказались вакансии Деда Мороза и Снегурочки, которые выступят на праздниках.