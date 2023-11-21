Пермский ТЮЗ нашел нестандартное применение новому зданию

22 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Приют для книг откроется в пермском ТЮЗе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский театр юного зрителя готов осваивать площади в новом здании, строительство которого подходит к концу. Здесь дирекция решила открыть приют для книг. «В доме новой сцены на Пермской, 66 мы создаем книжный приют. Наверняка у вас есть ненужная или уже зачитанная литература, и вам давно хочется избавиться от хлама. Не выбрасывайте! Приносите нам! Дадим вашим книгам новую жизнь. Какие-то — станут украшением нашего интерьера, какие-то — отправятся в буккроссинг», — сообщается в соцсетях ТЮЗа. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что новая здание ТЮЗа откроется до конца года. Уже в декабре здесь должны дать первый спектакль.

Пермский театр юного зрителя готов осваивать площади в новом здании, строительство которого подходит к концу. Здесь дирекция решила открыть приют для книг. «В доме новой сцены на Пермской, 66 мы создаем книжный приют. Наверняка у вас есть ненужная или уже зачитанная литература, и вам давно хочется избавиться от хлама. Не выбрасывайте! Приносите нам! Дадим вашим книгам новую жизнь. Какие-то — станут украшением нашего интерьера, какие-то — отправятся в буккроссинг», — сообщается в соцсетях ТЮЗа. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что новая здание ТЮЗа откроется до конца года. Уже в декабре здесь должны дать первый спектакль.