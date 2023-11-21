21 ноября 2023

Пермский ТЮЗ нашел нестандартное применение новому зданию

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция спектакля "Солярис", Театр-Театр. Пермь, связка книг
Приют для книг откроется в пермском ТЮЗе Фото:

Пермский театр юного зрителя готов осваивать площади в новом здании, строительство которого подходит к концу. Здесь дирекция решила открыть приют для книг.

«В доме новой сцены на Пермской, 66 мы создаем книжный приют. Наверняка у вас есть ненужная или уже зачитанная литература, и вам давно хочется избавиться от хлама. Не выбрасывайте! Приносите нам! Дадим вашим книгам новую жизнь. Какие-то — станут украшением нашего интерьера, какие-то — отправятся в буккроссинг», — сообщается в соцсетях ТЮЗа.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что новая здание ТЮЗа откроется до конца года. Уже в декабре здесь должны дать первый спектакль.

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Пермский театр юного зрителя готов осваивать площади в новом здании, строительство которого подходит к концу. Здесь дирекция решила открыть приют для книг. «В доме новой сцены на Пермской, 66 мы создаем книжный приют. Наверняка у вас есть ненужная или уже зачитанная литература, и вам давно хочется избавиться от хлама. Не выбрасывайте! Приносите нам! Дадим вашим книгам новую жизнь. Какие-то — станут украшением нашего интерьера, какие-то — отправятся в буккроссинг», — сообщается в соцсетях ТЮЗа. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что новая здание ТЮЗа откроется до конца года. Уже в декабре здесь должны дать первый спектакль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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