20 сентября 2023

Новый пермский ТЮЗ откроется в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, тюз пермь
Ремонт затронул и действующую сцену театра Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что новая сцена пермского ТЮЗа откроется в ближайшее время. Во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» он заявил, что первая постановка на новой сцене должна пройти уже в начале декабря.

«В начале декабря будет новая постановка на новой сцене. А по факту [после завершения строительства новой сцены] в центре Перми появится такой квартал с уютным двориком, с отремонтированной действующей сценой. Мы настроены на то, чтобы ТЮЗ превратился в театр для всего Пермского края», — рассказал губернатор.

По его словам, именно с этой целью краевые власти и приняли решение забрать ТЮЗ из муниципальной в региональную собственность. Край будет его развивать, «чтобы постановки увидели все дети Прикамья», отметил Махонин.

С предложением забрать ТЮЗ в собственность края весной к губернатору обратился директор театра Артем Агеев. Махонин заявил, что готов это сделать. Пермская гордума рассмотрит соответствующее решение осенью.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что новая сцена пермского ТЮЗа откроется в ближайшее время. Во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» он заявил, что первая постановка на новой сцене должна пройти уже в начале декабря. «В начале декабря будет новая постановка на новой сцене. А по факту [после завершения строительства новой сцены] в центре Перми появится такой квартал с уютным двориком, с отремонтированной действующей сценой. Мы настроены на то, чтобы ТЮЗ превратился в театр для всего Пермского края», — рассказал губернатор. По его словам, именно с этой целью краевые власти и приняли решение забрать ТЮЗ из муниципальной в региональную собственность. Край будет его развивать, «чтобы постановки увидели все дети Прикамья», отметил Махонин. С предложением забрать ТЮЗ в собственность края весной к губернатору обратился директор театра Артем Агеев. Махонин заявил, что готов это сделать. Пермская гордума рассмотрит соответствующее решение осенью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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