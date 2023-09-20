Новый пермский ТЮЗ откроется в декабре

Ремонт затронул и действующую сцену театра Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что новая сцена пермского ТЮЗа откроется в ближайшее время. Во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» он заявил, что первая постановка на новой сцене должна пройти уже в начале декабря.

«В начале декабря будет новая постановка на новой сцене. А по факту [после завершения строительства новой сцены] в центре Перми появится такой квартал с уютным двориком, с отремонтированной действующей сценой. Мы настроены на то, чтобы ТЮЗ превратился в театр для всего Пермского края», — рассказал губернатор.

По его словам, именно с этой целью краевые власти и приняли решение забрать ТЮЗ из муниципальной в региональную собственность. Край будет его развивать, «чтобы постановки увидели все дети Прикамья», отметил Махонин.

С предложением забрать ТЮЗ в собственность края весной к губернатору обратился директор театра Артем Агеев. Махонин заявил, что готов это сделать. Пермская гордума рассмотрит соответствующее решение осенью.