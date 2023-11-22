В Челябинске автобус врезался в остановку. Фото

22 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

В результате ДТП никто не пострадал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 22 ноября водитель автобуса №91 врезался в остановку «Смолинский». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. «Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 ноября в 14. 25 часов, в Челябинске, напротив дома 54 по улице Гагарина. По предварительным данным, водитель автобуса (маршрут 91), мужчина 1983 года рождения, в связи с погодными условиями не справился с управлением транспорта и совершил наезд на остановку общественного транспорта „Смолинский“», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. В данный момент из-за ледяного дождя ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме, выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД Челябинской области с 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах. Из-за ледяного дождя справиться с управлением транспортного средства очень сложно Официальная страница ГИБДД по Челябинску в соцсети ВКонтакте, https://vk.com/chelgai74?w=wall-17813277_3329 При столкновении никто не пострадал Официальная страница ГИБДД по Челябинску в соцсети ВКонтакте, https://vk.com/chelgai74?w=wall-17813277_3329

В Челябинске 22 ноября водитель автобуса №91 врезался в остановку «Смолинский». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. «Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 ноября в 14. 25 часов, в Челябинске, напротив дома 54 по улице Гагарина. По предварительным данным, водитель автобуса (маршрут 91), мужчина 1983 года рождения, в связи с погодными условиями не справился с управлением транспорта и совершил наезд на остановку общественного транспорта „Смолинский“», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. В данный момент из-за ледяного дождя ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме, выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД Челябинской области с 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах.