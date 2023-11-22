В Челябинске автобус врезался в остановку. Фото

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
В результате ДТП никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Челябинске 22 ноября водитель автобуса №91 врезался в остановку «Смолинский». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 ноября в 14. 25 часов, в Челябинске, напротив дома 54 по улице Гагарина. По предварительным данным, водитель автобуса (маршрут 91), мужчина 1983 года рождения, в связи с погодными условиями не справился с управлением транспорта и совершил наезд на остановку общественного транспорта „Смолинский“», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

В данный момент из-за ледяного дождя ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме, выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой.

Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД Челябинской области с 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах.

Из-за ледяного дождя справиться с управлением транспортного средства очень сложно
Из-за ледяного дождя справиться с управлением транспортного средства очень сложно
При столкновении никто не пострадал
При столкновении никто не пострадал

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В Челябинске 22 ноября водитель автобуса №91 врезался в остановку «Смолинский». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. «Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 ноября в 14. 25 часов, в Челябинске, напротив дома 54 по улице Гагарина. По предварительным данным, водитель автобуса (маршрут 91), мужчина 1983 года рождения, в связи с погодными условиями не справился с управлением транспорта и совершил наезд на остановку общественного транспорта „Смолинский“», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. В данный момент из-за ледяного дождя ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме, выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД Челябинской области с 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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