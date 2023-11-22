Депутаты Госдумы предложили ввести уполномоченного по вопросам защиты животных

23 ноября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

В Госдуме хотят усилить общественный контроль по вопросам защиты животных Фото: Илья Московец © URA.RU В федеральной и региональных Общественных палатах следует избирать уполномоченного по вопросам защиты животных. Об этом говорится в соответствующем законопроекте депутатов фракции ЛДПР, имеющемся в распоряжении URA.RU. «Согласно законопроекту, уполномоченный по вопросам защиты животных избирается на первом пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации. Полагаем, что принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по защите животных, воспитанию ответственного и гуманного отношения к животным, обеспечению безопасности граждан при обращении с ними», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с URA.RU объяснил, что усиление общественного контроля всегда приводит только лишь к положительным результатам. «Это бы повышало общественный контроль с целью эффективного расходования бюджетных средств для отлова, стерилизации животных. Это бы не позволяло злоупотреблять и вовремя принимать необходимые меры в случае возникновения опасных ситуаций или тенденций. Позволяло бы быть в постоянном диалоге зоозащитному сообществу и органам исполнительной власти», — сказал политик. Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) в разговоре с агентством отметил, что ответственное обращение с животными закреплено на конституционном уровне. «Сегодня, да и в последнее время, часто возникают эпизоды с жестоким обращением или не отвечающим условиям безопасности содержанием животных как в домашних, так и в культурно-зрелищных целях. В условиях, когда уполномоченного органа в правительстве нет, нам кажется, что нужен единый, не чиновничий, а публичный институт, который будет стоять на защите этой конституционной ценности, то есть уполномоченный по ответственному обращению с животными», — заключил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В федеральной и региональных Общественных палатах следует избирать уполномоченного по вопросам защиты животных. Об этом говорится в соответствующем законопроекте депутатов фракции ЛДПР, имеющемся в распоряжении URA.RU. «Согласно законопроекту, уполномоченный по вопросам защиты животных избирается на первом пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации. Полагаем, что принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по защите животных, воспитанию ответственного и гуманного отношения к животным, обеспечению безопасности граждан при обращении с ними», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с URA.RU объяснил, что усиление общественного контроля всегда приводит только лишь к положительным результатам. «Это бы повышало общественный контроль с целью эффективного расходования бюджетных средств для отлова, стерилизации животных. Это бы не позволяло злоупотреблять и вовремя принимать необходимые меры в случае возникновения опасных ситуаций или тенденций. Позволяло бы быть в постоянном диалоге зоозащитному сообществу и органам исполнительной власти», — сказал политик. Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) в разговоре с агентством отметил, что ответственное обращение с животными закреплено на конституционном уровне. «Сегодня, да и в последнее время, часто возникают эпизоды с жестоким обращением или не отвечающим условиям безопасности содержанием животных как в домашних, так и в культурно-зрелищных целях. В условиях, когда уполномоченного органа в правительстве нет, нам кажется, что нужен единый, не чиновничий, а публичный институт, который будет стоять на защите этой конституционной ценности, то есть уполномоченный по ответственному обращению с животными», — заключил парламентарий.