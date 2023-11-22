Силуанов: в 2024 году вдвое сократится дефицит бюджета

Глава Минфина Силуанов заявил о неплохих нефтегазовых доходах России

22 ноября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

По словам Силуанова, ненефтегазовые доходы помогают расти бюджету РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России По итогам 2023 года дефицит бюджета России может составить примерно 1%. Снижение ВВП, по сравнению со спрогнозированными 2%, связано с неплохими ненефтегазовыми доходами. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Около 1% [ВВП] ожидается. Изначально 2% [ВВП] было. <…> Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. <…> Темпы роста [ненефтегазовых доходов] позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета», — заявил Силуанов журналистам. По его словам, экономика хорошо работает. За 10 месяцев дефицит бюджета страны составил 0,7% ВВП или же 1,235 триллиона рублей. В прошлом году за такой же период ВВП составляло 0,2%. В нынешнем законе о бюджете к концу 2023 года дефицит может повыситься до 2% ВВП, что составляет 2,925 триллиона рублей. Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на 2024 год. Доходы составят 35,065 триллиона рублей. Кроме того, одобрен бюджет на плановый период 2025—2026 годов. Например, доходы на 2026 год в бюджет страны составят 34,051 триллиона.

По итогам 2023 года дефицит бюджета России может составить примерно 1%. Снижение ВВП, по сравнению со спрогнозированными 2%, связано с неплохими ненефтегазовыми доходами. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Около 1% [ВВП] ожидается. Изначально 2% [ВВП] было. <…> Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. <…> Темпы роста [ненефтегазовых доходов] позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета», — заявил Силуанов журналистам. По его словам, экономика хорошо работает. За 10 месяцев дефицит бюджета страны составил 0,7% ВВП или же 1,235 триллиона рублей. В прошлом году за такой же период ВВП составляло 0,2%. В нынешнем законе о бюджете к концу 2023 года дефицит может повыситься до 2% ВВП, что составляет 2,925 триллиона рублей. Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на 2024 год. Доходы составят 35,065 триллиона рублей. Кроме того, одобрен бюджет на плановый период 2025—2026 годов. Например, доходы на 2026 год в бюджет страны составят 34,051 триллиона.