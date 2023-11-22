Совфед одобрил бюджет на 2024 год

22 ноября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

В 2024 году доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России В РФ одобрен закон о федеральном бюджете на следующий 2024 год. Доходы составят 35,065 триллиона рублей. Также одобрен бюджет на плановый период 2025—2026 годов. К примеру, в 2025 году доходы по нему составят 33,552 триллиона рублей. Об этом сообщили сенаторы во время заседания Совета Федераций. «Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 триллиона рублей, в 2025 году — 33,552 триллиона, в 2026 году — 34,051 триллиона. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно», — объяснили сенаторы. Известно, что за трехлетний период по бюджету планируется дефицит, не превышающий 1%. По информации Совфеда, общий объем бюджетных ассигнований, который понадобится для выполнения публичных нормативных обязательств на 2024 год, составит 1,292 триллиона рублей. На 2025 и 2026 год объем ассигнований будет порядка 1,405 триллиона. Ранее сообщалось, что 15 ноября во втором чтении Госдума приняла проект федерального бюджета с 2024 по 2026 года. За принятие закона проголосовали 325 депутатов, 81 человек высказался против. Позже в Совете Федераций решение об одобрении закона было принято единогласно, передает РТ.

В РФ одобрен закон о федеральном бюджете на следующий 2024 год. Доходы составят 35,065 триллиона рублей. Также одобрен бюджет на плановый период 2025—2026 годов. К примеру, в 2025 году доходы по нему составят 33,552 триллиона рублей. Об этом сообщили сенаторы во время заседания Совета Федераций. «Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 триллиона рублей, в 2025 году — 33,552 триллиона, в 2026 году — 34,051 триллиона. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно», — объяснили сенаторы. Известно, что за трехлетний период по бюджету планируется дефицит, не превышающий 1%. По информации Совфеда, общий объем бюджетных ассигнований, который понадобится для выполнения публичных нормативных обязательств на 2024 год, составит 1,292 триллиона рублей. На 2025 и 2026 год объем ассигнований будет порядка 1,405 триллиона. Ранее сообщалось, что 15 ноября во втором чтении Госдума приняла проект федерального бюджета с 2024 по 2026 года. За принятие закона проголосовали 325 депутатов, 81 человек высказался против. Позже в Совете Федераций решение об одобрении закона было принято единогласно, передает РТ.