Опекуна погибшего Далера Бобиева оставили под стражей

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Наумова пробудет в СИЗО еще несколько месяцев
Наумова пробудет в СИЗО еще несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Веронике Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобнева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения до 26 февраля 2024 года. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

В СИЗО Наумова пробудет еще три месяца, передает корреспондент URA.RU. Пока женщина свою вину признает частично — по статье о мошенничестве.

История Далера Бобиева началась 26 июня, когда Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. После нескольких дней поисков его нашли мертвым в гараже Наумовых. Женщину поместили под стражу. Днем 22 ноября стало известно, что Наумова сменила адвоката. Подробнее о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.

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Веронике Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобнева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения до 26 февраля 2024 года. Такое решение вынес Ленинский районный суд. В СИЗО Наумова пробудет еще три месяца, передает корреспондент URA.RU. Пока женщина свою вину признает частично — по статье о мошенничестве. История Далера Бобиева началась 26 июня, когда Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. После нескольких дней поисков его нашли мертвым в гараже Наумовых. Женщину поместили под стражу. Днем 22 ноября стало известно, что Наумова сменила адвоката. Подробнее о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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