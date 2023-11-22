Опекуна погибшего Далера Бобиева оставили под стражей

Наумова пробудет в СИЗО еще несколько месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Веронике Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобнева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения до 26 февраля 2024 года. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

В СИЗО Наумова пробудет еще три месяца, передает корреспондент URA.RU. Пока женщина свою вину признает частично — по статье о мошенничестве.

История Далера Бобиева началась 26 июня, когда Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. После нескольких дней поисков его нашли мертвым в гараже Наумовых. Женщину поместили под стражу. Днем 22 ноября стало известно, что Наумова сменила адвоката. Подробнее о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.