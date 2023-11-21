В тюменских гостиницах заканчиваются свободные номера

В отелях Тюмени почти не осталось свободных номеров на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказали представители гостиничной сферы. При этом, в некоторых местах стоимость проживания выросла в несколько раз.
«В нашем отеле номер можно будет забронировать от двух суток. На данный момент большая часть мест уже занята», — рассказали в отделе бронирования отеля «Лето Лето». Необходимо отметить, что на новогодние каникулы стоимость размещения в гостинице выросла в два раза по сравнению с ежедневным тарифом.
В отеле «Спасская» корреспонденту URA.RU сообщили, что на праздничные каникулы остался только один номер категории «бизнес». Там уточнили, что номера «стандарт» забронировали уже давно.
Отель «Ремезов» готов принять посетителей только с 5 января. До этого дня свободных номеров ни в какой категории не осталось. В гостинице «Восток» остались только одноместные номера, где не включено питание.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стремительно заканчиваются домики на Новый год. Бронь на коттеджи и дома началась еще с конца лета.
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