21 ноября 2023

В тюменских гостиницах заканчиваются свободные номера

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые отели подняли цены на проживание в новогодние каникулы Фото:
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Новый год в Тюмени

В отелях Тюмени почти не осталось свободных номеров на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказали представители гостиничной сферы. При этом, в некоторых местах стоимость проживания выросла в несколько раз.

«В нашем отеле номер можно будет забронировать от двух суток. На данный момент большая часть мест уже занята», — рассказали в отделе бронирования отеля «Лето Лето». Необходимо отметить, что на новогодние каникулы стоимость размещения в гостинице выросла в два раза по сравнению с ежедневным тарифом.

В отеле «Спасская» корреспонденту URA.RU сообщили, что на праздничные каникулы остался только один номер категории «бизнес». Там уточнили, что номера «стандарт» забронировали уже давно.

Отель «Ремезов» готов принять посетителей только с 5 января. До этого дня свободных номеров ни в какой категории не осталось. В гостинице «Восток» остались только одноместные номера, где не включено питание.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стремительно заканчиваются домики на Новый год. Бронь на коттеджи и дома началась еще с конца лета.

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В отелях Тюмени почти не осталось свободных номеров на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказали представители гостиничной сферы. При этом, в некоторых местах стоимость проживания выросла в несколько раз. «В нашем отеле номер можно будет забронировать от двух суток. На данный момент большая часть мест уже занята», — рассказали в отделе бронирования отеля «Лето Лето». Необходимо отметить, что на новогодние каникулы стоимость размещения в гостинице выросла в два раза по сравнению с ежедневным тарифом. В отеле «Спасская» корреспонденту URA.RU сообщили, что на праздничные каникулы остался только один номер категории «бизнес». Там уточнили, что номера «стандарт» забронировали уже давно. Отель «Ремезов» готов принять посетителей только с 5 января. До этого дня свободных номеров ни в какой категории не осталось. В гостинице «Восток» остались только одноместные номера, где не включено питание. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стремительно заканчиваются домики на Новый год. Бронь на коттеджи и дома началась еще с конца лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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