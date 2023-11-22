Полпред Якушев помог школьникам пробиться к стенду Курганской области на ВДНХ. Видео

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Уральский полпред Владимир Якушев помог школьникам увидеть стенд Курганской области Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев помог школьникам пробиться сквозь толпу, чтобы добраться до стенда Курганской области на выставке «Россия». Для этого ему пришлось лично организовать процесс, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Якушев прибыл к стенду Курганской области в сопровождении группы школьников. Но они постеснялись пробиться ближе к губернатору Вадиму Шумкову — дорогу им преградила толпа чиновников и журналистов. «Молодежь пропустите, ребят, поближе подходите», — распорядился Якушев, увидев проблему, с которой столкнулись школьники. «Проходите, ребят», — вторил полпреду Шумков. В итоге довольные подростки оказались возле самого стенда и начали с интересом осматривать всю экспозицию.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО похвалил Курганскую область за успехи в экономике. Он отметил, что регион сделал рывок в своем развитии за последние годы.

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Уральский полпред Владимир Якушев помог школьникам пробиться сквозь толпу, чтобы добраться до стенда Курганской области на выставке «Россия». Для этого ему пришлось лично организовать процесс, передает корреспондент URA.RU с места событий. Якушев прибыл к стенду Курганской области в сопровождении группы школьников. Но они постеснялись пробиться ближе к губернатору Вадиму Шумкову — дорогу им преградила толпа чиновников и журналистов. «Молодежь пропустите, ребят, поближе подходите», — распорядился Якушев, увидев проблему, с которой столкнулись школьники. «Проходите, ребят», — вторил полпреду Шумков. В итоге довольные подростки оказались возле самого стенда и начали с интересом осматривать всю экспозицию. Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО похвалил Курганскую область за успехи в экономике. Он отметил, что регион сделал рывок в своем развитии за последние годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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