Уральский полпред Владимир Якушев помог школьникам увидеть стенд Курганской области Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Уральский полпред Владимир Якушев помог школьникам пробиться сквозь толпу, чтобы добраться до стенда Курганской области на выставке «Россия». Для этого ему пришлось лично организовать процесс, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Якушев прибыл к стенду Курганской области в сопровождении группы школьников. Но они постеснялись пробиться ближе к губернатору Вадиму Шумкову — дорогу им преградила толпа чиновников и журналистов. «Молодежь пропустите, ребят, поближе подходите», — распорядился Якушев, увидев проблему, с которой столкнулись школьники. «Проходите, ребят», — вторил полпреду Шумков. В итоге довольные подростки оказались возле самого стенда и начали с интересом осматривать всю экспозицию.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО похвалил Курганскую область за успехи в экономике. Он отметил, что регион сделал рывок в своем развитии за последние годы.