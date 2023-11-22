Уральский полпред Владимир Якушев помог школьникам пробиться сквозь толпу, чтобы добраться до стенда Курганской области на выставке «Россия». Для этого ему пришлось лично организовать процесс, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Якушев прибыл к стенду Курганской области в сопровождении группы школьников. Но они постеснялись пробиться ближе к губернатору Вадиму Шумкову — дорогу им преградила толпа чиновников и журналистов. «Молодежь пропустите, ребят, поближе подходите», — распорядился Якушев, увидев проблему, с которой столкнулись школьники. «Проходите, ребят», — вторил полпреду Шумков. В итоге довольные подростки оказались возле самого стенда и начали с интересом осматривать всю экспозицию.
Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО похвалил Курганскую область за успехи в экономике. Он отметил, что регион сделал рывок в своем развитии за последние годы.
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