Мужчина открыл стрельбу во время драки возле ночного клуба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Криминальный авторитет Александр Дисков (прозвище Фартовый) избил троих людей возле клуба в Екатеринбурге и расстрелял чужой Cadillac. Инцидент произошел еще 12 ноября на улице Радищева, но стало известно о нем только сейчас. Источник поделился с URA.RU кадрами происшествия, которые попали на камеру наблюдения.

На кадрах видно группу молодых людей, у которых по неизвестным причинам завязывается конфликт. Один из них ударом сбивает с ног одного оппонента. Потом выхватывает орудие и делает несколько выстрелов в сторону автомобиля. К нему подходит девушка и, судя по всему, пытается уговорить уехать от клуба. Однако мужчина наносит удары еще двоим своим оппонентам и лишь после этого скрывается с места происшествия на машине со своей спутницей.

Как пояснил агентству инсайдер, стрелявшим оказался авторитет Александр Дисков по прозвищу Фартовый. Он является соратником и правопреемником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Фартового называют лидером уличных группировок, который после смерти Гардта подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Он несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям, например, последний срок отсидел за причинение тяжких телесных повреждений.

Как сообщало URA.RU, после инцидента возле ночного клуба Фартовый сразу улетел в Дубай. В среду, 22 ноября, он вернулся из Эмиратов на родину и был сразу задержан в аэропорту Кольцово. В распоряжении редакции не оказалось контактов Александра Дискова. Агентство готово предоставить ему площадку, чтобы озвучить свою позицию.