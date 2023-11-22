Совфед одобрил закон о стоимости пенсионного коэффициента в 133,1 рубля

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Страховая пенсия по старости выросла до 23 449 тысяч рублей Фото:

Совет Федерации принял закон об увеличении до 133,05 рублей стоимости одного пенсионного коэффициента и размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 рублей. Ранее пенсионный коэффициент составлял 129,46 рублей.

Благодаря установлению 133,05 рублей за один пенсионный коэффициент повысится уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 миллиона человек). Средний размер для них увеличится на 1572 рубля, он составит 22 605 рублей. А страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров станет больше на 1 631 рубль и повысится до 23 449 рублей.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова сообщила, что в 2024 году бюджет РФ распределят по всем значимым социальным сферам. Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон об индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года, передает RT.

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Совет Федерации принял закон об увеличении до 133,05 рублей стоимости одного пенсионного коэффициента и размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 рублей. Ранее пенсионный коэффициент составлял 129,46 рублей. Благодаря установлению 133,05 рублей за один пенсионный коэффициент повысится уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 миллиона человек). Средний размер для них увеличится на 1572 рубля, он составит 22 605 рублей. А страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров станет больше на 1 631 рубль и повысится до 23 449 рублей. Ранее председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова сообщила, что в 2024 году бюджет РФ распределят по всем значимым социальным сферам. Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон об индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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