В отдаленном районе ЯНАО жители лишены стабильного интернета

Жители Ямальского района жалуются на проблемы в работе интернета

22 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В отдаленных населенных пунктах Ямала проблемы с интернетом Фото: Илья Московец © URA.RU В селах Ямальского района (ЯНАО) не проведен стабильный интернет. Жители района массово пишут об отсутствии работающих вышек сотовой связи в социальных сетях. «Живем в самом богатом регионе России. А интернет вообще никакой. Сделали бы нормальную вышку для интернета», — написал житель района в сообществе «Подслушано в Сеяхе». Ямальцы отметили, что исправно оплачивают услуги провайдеров, однако не получают стабильный доступ в интернет. «Может администрация Сеяхи поспособствует решению данной проблемы, потому что запросы в „Билайн“ ни к чему не приводят», — поделился Максим Винчестер. «За что люди платят деньги?», — задалась вопросом Валерия Худи. «Самый плохой интернет в Новом Порту», — написала Elena Starkev. Представители провайдера «Билайн» приняли во внимание жалобы ямальцев. «Очень важно, чтобы интернет работал стабильно. Мы хотели бы проверить покрытие и работу оборудования. Проведем диагностику и устраним неполадки», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Ямальского района для получения комментария. Ответ обещали подготовить.

В селах Ямальского района (ЯНАО) не проведен стабильный интернет. Жители района массово пишут об отсутствии работающих вышек сотовой связи в социальных сетях. «Живем в самом богатом регионе России. А интернет вообще никакой. Сделали бы нормальную вышку для интернета», — написал житель района в сообществе «Подслушано в Сеяхе». Ямальцы отметили, что исправно оплачивают услуги провайдеров, однако не получают стабильный доступ в интернет. «Может администрация Сеяхи поспособствует решению данной проблемы, потому что запросы в „Билайн“ ни к чему не приводят», — поделился Максим Винчестер. «За что люди платят деньги?», — задалась вопросом Валерия Худи. «Самый плохой интернет в Новом Порту», — написала Elena Starkev. Представители провайдера «Билайн» приняли во внимание жалобы ямальцев. «Очень важно, чтобы интернет работал стабильно. Мы хотели бы проверить покрытие и работу оборудования. Проведем диагностику и устраним неполадки», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Ямальского района для получения комментария. Ответ обещали подготовить.