В отдаленном районе ЯНАО жители лишены стабильного интернета

В селах Ямальского района (ЯНАО) не проведен стабильный интернет. Жители района массово пишут об отсутствии работающих вышек сотовой связи в социальных сетях.
«Живем в самом богатом регионе России. А интернет вообще никакой. Сделали бы нормальную вышку для интернета», — написал житель района в сообществе «Подслушано в Сеяхе».
Ямальцы отметили, что исправно оплачивают услуги провайдеров, однако не получают стабильный доступ в интернет. «Может администрация Сеяхи поспособствует решению данной проблемы, потому что запросы в „Билайн“ ни к чему не приводят», — поделился Максим Винчестер. «За что люди платят деньги?», — задалась вопросом Валерия Худи. «Самый плохой интернет в Новом Порту», — написала Elena Starkev.
Представители провайдера «Билайн» приняли во внимание жалобы ямальцев. «Очень важно, чтобы интернет работал стабильно. Мы хотели бы проверить покрытие и работу оборудования. Проведем диагностику и устраним неполадки», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Ямальского района для получения комментария. Ответ обещали подготовить.
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