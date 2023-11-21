21 ноября 2023

В отдаленном районе ЯНАО жители лишены стабильного интернета

Жители Ямальского района жалуются на проблемы в работе интернета
© Служба новостей «URA.RU»
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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, село новоипатово
В отдаленных населенных пунктах Ямала проблемы с интернетом Фото:

В селах Ямальского района (ЯНАО) не проведен стабильный интернет. Жители района массово пишут об отсутствии работающих вышек сотовой связи в социальных сетях.

«Живем в самом богатом регионе России. А интернет вообще никакой. Сделали бы нормальную вышку для интернета», — написал житель района в сообществе «Подслушано в Сеяхе».

Ямальцы отметили, что исправно оплачивают услуги провайдеров, однако не получают стабильный доступ в интернет. «Может администрация Сеяхи поспособствует решению данной проблемы, потому что запросы в „Билайн“ ни к чему не приводят», — поделился Максим Винчестер. «За что люди платят деньги?», — задалась вопросом Валерия Худи. «Самый плохой интернет в Новом Порту», — написала Elena Starkev.

Представители провайдера «Билайн» приняли во внимание жалобы ямальцев. «Очень важно, чтобы интернет работал стабильно. Мы хотели бы проверить покрытие и работу оборудования. Проведем диагностику и устраним неполадки», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Ямальского района для получения комментария. Ответ обещали подготовить.

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В селах Ямальского района (ЯНАО) не проведен стабильный интернет. Жители района массово пишут об отсутствии работающих вышек сотовой связи в социальных сетях. «Живем в самом богатом регионе России. А интернет вообще никакой. Сделали бы нормальную вышку для интернета», — написал житель района в сообществе «Подслушано в Сеяхе». Ямальцы отметили, что исправно оплачивают услуги провайдеров, однако не получают стабильный доступ в интернет. «Может администрация Сеяхи поспособствует решению данной проблемы, потому что запросы в „Билайн“ ни к чему не приводят», — поделился Максим Винчестер. «За что люди платят деньги?», — задалась вопросом Валерия Худи. «Самый плохой интернет в Новом Порту», — написала Elena Starkev. Представители провайдера «Билайн» приняли во внимание жалобы ямальцев. «Очень важно, чтобы интернет работал стабильно. Мы хотели бы проверить покрытие и работу оборудования. Проведем диагностику и устраним неполадки», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Ямальского района для получения комментария. Ответ обещали подготовить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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