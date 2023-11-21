21 ноября 2023

Власти ЯНАО профинансируют обучение по бизнес-программам

Власти ЯНАО выделят дополнительные субсидии центру «Мой Бизнес»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ЯНАО направят дополнительные субсидии центру «Мой Бизнес» Фото:

Правительство ЯНАО выделит центру «Мой бизнес» дополнительные субсидии на организацию обучения представителей малого и среднего бизнеса, а также для проведения регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Это следует из постановления, подписанного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым 21 ноября.

«Постановление предусматривает предоставление субсидии Центру » Мой бизнес« ЯНАО на реализацию двух акселерационных программ для представителей малого и среднего бизнеса, а также проведение регионального этапа Национальной предпринимательской премии», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте. На организацию проведения обучающих программ «Акселератор эстетической медицины и косметологии» и «Акселератор автосервисных услуг» центр «Мой бизнес» получит 12 миллионов рублей.

Еще десять миллионов рублей будут направлены на проведение регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Субсидии выделяются из бюджета округа.

Ранее URA.RU рассказало, что центр «Мой бизнес» получил полномочия по распределению грантовой поддержки в сфере туризма. Кроме этого, власти рассматривали возможности дополнительной поддержки центра.

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Правительство ЯНАО выделит центру «Мой бизнес» дополнительные субсидии на организацию обучения представителей малого и среднего бизнеса, а также для проведения регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Это следует из постановления, подписанного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым 21 ноября. «Постановление предусматривает предоставление субсидии Центру » Мой бизнес« ЯНАО на реализацию двух акселерационных программ для представителей малого и среднего бизнеса, а также проведение регионального этапа Национальной предпринимательской премии», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте. На организацию проведения обучающих программ «Акселератор эстетической медицины и косметологии» и «Акселератор автосервисных услуг» центр «Мой бизнес» получит 12 миллионов рублей. Еще десять миллионов рублей будут направлены на проведение регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Субсидии выделяются из бюджета округа. Ранее URA.RU рассказало, что центр «Мой бизнес» получил полномочия по распределению грантовой поддержки в сфере туризма. Кроме этого, власти рассматривали возможности дополнительной поддержки центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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