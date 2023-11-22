Пермский губернатор представит на ВДНХ первого поющего робота России

Губернатор Пермского каря Махонин выйдет на сцену ВДНХ с поющим роботом Арди

Споет ли сам Дмитрий Махонин, станет известно 28 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, презентует поющего робота. Своеобразный концерт запланирован на 28 ноября, когда на выставке будет проходить День Пермского края.

«Мы подготовили обновление для нашего человекоподобного робота Арди — он станет первым роботом в России, который поет», — сообщил вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников. В пресс-службе кабмина говорят, что технологическую новинку презентует Дмитрий Махонин. Что будет петь робот Арди, и подпоет ли ему губернатор, не разглашается.

28 ноября на ВДНХ Пермский край расскажет о себе на территории восьми локаций. В культурной программе заявлены аудиоспектакли на монорельсе и колесе обозрения, балетные перформансы, концерты, аудиовизуальные шоу и мюзиклы.