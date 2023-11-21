Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» пожаловался на выросшие затраты на геологоразведку

Затраты «Сургутнефтегаза» на геологоразведку выросли на 50%

22 ноября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Затраты «Сургутнефтегаза» на геологоразведочные работы составили 30 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» Сергей Ананьев пожаловался на возросшие затраты предприятия на геологоразведочные работы. Об этом он рассказал на конференции о минерально-сырьевой базе Западной Сибири, которая транслировалась на портале Югорского экономического форума, проходящего в Ханты-Мансийске. «Пять лет назад затраты на геологоразведку в „Сургутнефтегазе“ были на 50% ниже при тех же объемах. Стоимость материалов, услуг на работы на отдаленных месторождениях сильно возросла, и на сегодняшний день расходы предприятия по этой статье приближаются к 30 миллиардам рублей», — сообщил Ананьев. Заместитель руководителя «Сургутнефтегаза» предложил повысить налоговые льготы для тех добывающих активов, которые требуют высоких затрат на поиск нефти. Он пояснил, что на отдаленных участках без транспортного доступа и инфраструктуры геологоразведочные работы дороже, чем на объектах рядом с крупными месторождениями. В качестве примера Ананьев привел труднодоступные участки недр на севере Красноярского ркая, где «Сургутнефтегаз» в настоящее время проводит разведку полезных ископаемых. Ранее URA.RU писало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов озвучил помощнику президента РФ Максиму Орешкину ключевые вызовы в нефтяной сфере. Они обсудили инвестиции в нефтегазовый сектор и вопросы импортозамещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» Сергей Ананьев пожаловался на возросшие затраты предприятия на геологоразведочные работы. Об этом он рассказал на конференции о минерально-сырьевой базе Западной Сибири, которая транслировалась на портале Югорского экономического форума, проходящего в Ханты-Мансийске. «Пять лет назад затраты на геологоразведку в „Сургутнефтегазе“ были на 50% ниже при тех же объемах. Стоимость материалов, услуг на работы на отдаленных месторождениях сильно возросла, и на сегодняшний день расходы предприятия по этой статье приближаются к 30 миллиардам рублей», — сообщил Ананьев. Заместитель руководителя «Сургутнефтегаза» предложил повысить налоговые льготы для тех добывающих активов, которые требуют высоких затрат на поиск нефти. Он пояснил, что на отдаленных участках без транспортного доступа и инфраструктуры геологоразведочные работы дороже, чем на объектах рядом с крупными месторождениями. В качестве примера Ананьев привел труднодоступные участки недр на севере Красноярского ркая, где «Сургутнефтегаз» в настоящее время проводит разведку полезных ископаемых. Ранее URA.RU писало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов озвучил помощнику президента РФ Максиму Орешкину ключевые вызовы в нефтяной сфере. Они обсудили инвестиции в нефтегазовый сектор и вопросы импортозамещения.