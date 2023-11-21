В Нижневартовске готовятся к сносу дома, разрушенного взрывом газового баллона

22 ноября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Мэрия Нижневартовска анонсировала готовность к сносу дома, в котором год назад взорвался газовый баллон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске подходит к концу подготовка к демонтажу дома №6а по улице Мира, в котором 4 декабря 2022 года взрыв газового баллона разрушил целый подъезд. Работы по сносу начнутся в ближайшее время и займут не более недели. Информация об этом была опубликована на официальном сайте мэрии Нижневартовска. «В Нижневартовске ведется подготовка к демонтажу элементов дома №6а по улице Мира, который был частично разрушен в результате взрыва газового баллона в декабре 2022 года. Специализированная техника уже на пути в Нижневартовск. К работам подрядчик должен приступить в ближайшее время. Непосредственно на снос планируется затратить не более недели», — сообщили в публикации на сайте. Кроме того, на территории уже установлены ограждения. Процесс демонтажа дома проведут с использованием специальных приборов для отслеживания в домах №4а и 8а отклонений от предельно допустимых значений. Если возникнет нестандартная ситуация, аппаратура это покажет и работы будут приостановлены. Перед началом сноса жителей прилежащих домов (№4а и №8а) пригласили на встречу с администрацией города, подрядной организацией «СносСтройИнвест», которая будет осуществлять работы по демонтажу и представителями научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. При этом инсайдер, знакомый с ситуацией утверждает, что жильцы боковых зданий в корне не согласны с решением мэрии. Собственники первых этажей домов №4а и №8а готовятся подавать встречный иск в адрес администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU писало о том, что городской суд Нижневартовска (ХМАО) отказал в иске мэрии, которая пыталась принудительно выселить жильцов квартир на первом этаже дома 4а по улице Мира, чтобы снести соседний дом 6а, где по соседству взорвался газ. Судья встал на сторону жителей опустевшего подъезда, не получивших компенсации и гарантий от администрации города — в случае повреждения квартир ответственность нес бы подрядчик, осуществлявший работы по демонтажу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске подходит к концу подготовка к демонтажу дома №6а по улице Мира, в котором 4 декабря 2022 года взрыв газового баллона разрушил целый подъезд. Работы по сносу начнутся в ближайшее время и займут не более недели. Информация об этом была опубликована на официальном сайте мэрии Нижневартовска. «В Нижневартовске ведется подготовка к демонтажу элементов дома №6а по улице Мира, который был частично разрушен в результате взрыва газового баллона в декабре 2022 года. Специализированная техника уже на пути в Нижневартовск. К работам подрядчик должен приступить в ближайшее время. Непосредственно на снос планируется затратить не более недели», — сообщили в публикации на сайте. Кроме того, на территории уже установлены ограждения. Процесс демонтажа дома проведут с использованием специальных приборов для отслеживания в домах №4а и 8а отклонений от предельно допустимых значений. Если возникнет нестандартная ситуация, аппаратура это покажет и работы будут приостановлены. Перед началом сноса жителей прилежащих домов (№4а и №8а) пригласили на встречу с администрацией города, подрядной организацией «СносСтройИнвест», которая будет осуществлять работы по демонтажу и представителями научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС. При этом инсайдер, знакомый с ситуацией утверждает, что жильцы боковых зданий в корне не согласны с решением мэрии. Собственники первых этажей домов №4а и №8а готовятся подавать встречный иск в адрес администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU писало о том, что городской суд Нижневартовска (ХМАО) отказал в иске мэрии, которая пыталась принудительно выселить жильцов квартир на первом этаже дома 4а по улице Мира, чтобы снести соседний дом 6а, где по соседству взорвался газ. Судья встал на сторону жителей опустевшего подъезда, не получивших компенсации и гарантий от администрации города — в случае повреждения квартир ответственность нес бы подрядчик, осуществлявший работы по демонтажу.