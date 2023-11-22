Пермский губернатор пообещал оказать помощь пострадавшим в поезде «Адлер-Пермь»

22 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Губернатор держит связь с РЖД Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подключился к ЧП, в котором поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым составом. Он обещал оказать помощь пострадавшим. «Сегодня пассажирский поезд „Адлер-Пермь“ столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Выясняем все подробности происшествия. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Окажем всю необходимую помощь землякам», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что держит связь с ответственными ведомствами. Столкновение произошло 22 ноября в районе Куйбышевской железной дороги на 962 километре.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подключился к ЧП, в котором поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым составом. Он обещал оказать помощь пострадавшим. «Сегодня пассажирский поезд „Адлер-Пермь“ столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Выясняем все подробности происшествия. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Окажем всю необходимую помощь землякам», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что держит связь с ответственными ведомствами. Столкновение произошло 22 ноября в районе Куйбышевской железной дороги на 962 километре.