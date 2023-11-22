Пермский губернатор пообещал оказать помощь пострадавшим в поезде «Адлер-Пермь»

Губернатор держит связь с РЖД
новость из сюжетаПоезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подключился к ЧП, в котором поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым составом. Он обещал оказать помощь пострадавшим.
«Сегодня пассажирский поезд „Адлер-Пермь“ столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Выясняем все подробности происшествия. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Окажем всю необходимую помощь землякам», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что держит связь с ответственными ведомствами. Столкновение произошло 22 ноября в районе Куйбышевской железной дороги на 962 километре.
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