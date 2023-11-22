Силовики выехали на место столкновения поезда «Адлер-Пермь» и другого состава

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Виды города. Пермь, электричка, ласточка, поезд, пригородный
В Ульяновской области столкнулись два поезда, один из них направлялся в Пермь Фото:

Сотрудники транспортной прокуратуры и следователи Центрального межрегионального следственно управления на транспорте выехали на место столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава. Лобовое столкновение произошло в Ульяновской области.

Следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выехали на место столкновения поездов. Предварительно установлено, что схода поездов не допущено, жертв нет. Обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в официальных telegram-каналах ведомств.

Ранее стало известно, что в результате столкновение поездов произошло на Куйбышевской железной дороге в 14:55. В результате происшествия более 20 человек получили различные травмы. Всего в поезде Пермь-Адлер находится 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка.

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Сотрудники транспортной прокуратуры и следователи Центрального межрегионального следственно управления на транспорте выехали на место столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава. Лобовое столкновение произошло в Ульяновской области. Следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выехали на место столкновения поездов. Предварительно установлено, что схода поездов не допущено, жертв нет. Обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в официальных telegram-каналах ведомств. Ранее стало известно, что в результате столкновение поездов произошло на Куйбышевской железной дороге в 14:55. В результате происшествия более 20 человек получили различные травмы. Всего в поезде Пермь-Адлер находится 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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