Силовики выехали на место столкновения поезда «Адлер-Пермь» и другого состава

22 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

В Ульяновской области столкнулись два поезда, один из них направлялся в Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники транспортной прокуратуры и следователи Центрального межрегионального следственно управления на транспорте выехали на место столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава. Лобовое столкновение произошло в Ульяновской области. Следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выехали на место столкновения поездов. Предварительно установлено, что схода поездов не допущено, жертв нет. Обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в официальных telegram-каналах ведомств. Ранее стало известно, что в результате столкновение поездов произошло на Куйбышевской железной дороге в 14:55. В результате происшествия более 20 человек получили различные травмы. Всего в поезде Пермь-Адлер находится 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка.

Сотрудники транспортной прокуратуры и следователи Центрального межрегионального следственно управления на транспорте выехали на место столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава. Лобовое столкновение произошло в Ульяновской области. Следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выехали на место столкновения поездов. Предварительно установлено, что схода поездов не допущено, жертв нет. Обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в официальных telegram-каналах ведомств. Ранее стало известно, что в результате столкновение поездов произошло на Куйбышевской железной дороге в 14:55. В результате происшествия более 20 человек получили различные травмы. Всего в поезде Пермь-Адлер находится 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка.