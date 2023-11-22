Силовики выехали на место столкновения поезда «Адлер-Пермь» и другого состава

Сотрудники транспортной прокуратуры и следователи Центрального межрегионального следственно управления на транспорте выехали на место столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава. Лобовое столкновение произошло в Ульяновской области.
Следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выехали на место столкновения поездов. Предварительно установлено, что схода поездов не допущено, жертв нет. Обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в официальных telegram-каналах ведомств.
Ранее стало известно, что в результате столкновение поездов произошло на Куйбышевской железной дороге в 14:55. В результате происшествия более 20 человек получили различные травмы. Всего в поезде Пермь-Адлер находится 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка.
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