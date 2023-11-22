Ограничения движения на трассе М5 в Челябинской области продлили до 23 ноября

22 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Движение на М5 ограничено из-за сложных погодных условий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ограничения движения на трассе М5 в Челябинской области продлили до 8:00 утра 23 ноября. Об этом URA.RU сообщили в Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, дождь, перепад температуры от -6 до -11 градусов, порывы ветра до 14 м/с, гололедные явления) 22 ноября с 18:00 вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс. Ориентировочное время окончания ограничения движения 23 ноября 8:00», — уточнили в пресс-службе организации. Ограничения движения для пассажирских автобусов, такси и грузовиков касаются трех отрезков федеральных трасс: км 55 — км 465 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; км 00 — км 91 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень; км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Дорожники отметили, что время ограничения движения может быть продлено из-за неблагоприятных погодных явлений. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничение движения для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды. Ранее оно действовало до 18:00, теперь продлено до 22:00 часов 22 ноября,

Ограничения движения на трассе М5 в Челябинской области продлили до 8:00 утра 23 ноября. Об этом URA.RU сообщили в Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, дождь, перепад температуры от -6 до -11 градусов, порывы ветра до 14 м/с, гололедные явления) 22 ноября с 18:00 вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс. Ориентировочное время окончания ограничения движения 23 ноября 8:00», — уточнили в пресс-службе организации. Ограничения движения для пассажирских автобусов, такси и грузовиков касаются трех отрезков федеральных трасс: км 55 — км 465 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; км 00 — км 91 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень; км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Дорожники отметили, что время ограничения движения может быть продлено из-за неблагоприятных погодных явлений. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничение движения для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды. Ранее оно действовало до 18:00, теперь продлено до 22:00 часов 22 ноября,