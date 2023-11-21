Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие зимних перчаток

22 ноября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Сотрудникам филиала «Сургутнефтегаза» выдают резиновые перчатки для работы в мороз Фото: Александр Елизаров © URA.RU Работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту агентства, что персоналу не выдают утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды. «Температура на улице достигает — 20 градусов, а механик выдает нам летние резиновые перчатки для работы. На просьбы предоставить зимние отвечает, что их не дают на складе», — сообщил нефтяник. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза».«Вся одежда соответствует нормативам. Мнение работников оперативно учитывается», — ответили в пресс-службе. На предприятии порекомендовали сотрудникам обратиться в администрацию УТТ, чтобы оперативно решить вопрос со снабжением. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» жалуются, что мерзнут в зимней спецодежде. Сотрудники приобретают более теплые комплекты на свои средства, чтобы сохранить здоровье, работая на морозе.

Работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту агентства, что персоналу не выдают утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды. «Температура на улице достигает — 20 градусов, а механик выдает нам летние резиновые перчатки для работы. На просьбы предоставить зимние отвечает, что их не дают на складе», — сообщил нефтяник. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза».«Вся одежда соответствует нормативам. Мнение работников оперативно учитывается», — ответили в пресс-службе. На предприятии порекомендовали сотрудникам обратиться в администрацию УТТ, чтобы оперативно решить вопрос со снабжением. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» жалуются, что мерзнут в зимней спецодежде. Сотрудники приобретают более теплые комплекты на свои средства, чтобы сохранить здоровье, работая на морозе.