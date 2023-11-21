21 ноября 2023

Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие зимних перчаток

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Нижневартовск, перчатки, фары
Сотрудникам филиала «Сургутнефтегаза» выдают резиновые перчатки для работы в мороз Фото:

Работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту агентства, что персоналу не выдают утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды.

«Температура на улице достигает — 20 градусов, а механик выдает нам летние резиновые перчатки для работы. На просьбы предоставить зимние отвечает, что их не дают на складе», — сообщил нефтяник.

Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза».«Вся одежда соответствует нормативам. Мнение работников оперативно учитывается», — ответили в пресс-службе. На предприятии порекомендовали сотрудникам обратиться в администрацию УТТ, чтобы оперативно решить вопрос со снабжением.

Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» жалуются, что мерзнут в зимней спецодежде. Сотрудники приобретают более теплые комплекты на свои средства, чтобы сохранить здоровье, работая на морозе.

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Работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту агентства, что персоналу не выдают утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды. «Температура на улице достигает — 20 градусов, а механик выдает нам летние резиновые перчатки для работы. На просьбы предоставить зимние отвечает, что их не дают на складе», — сообщил нефтяник. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза».«Вся одежда соответствует нормативам. Мнение работников оперативно учитывается», — ответили в пресс-службе. На предприятии порекомендовали сотрудникам обратиться в администрацию УТТ, чтобы оперативно решить вопрос со снабжением. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» жалуются, что мерзнут в зимней спецодежде. Сотрудники приобретают более теплые комплекты на свои средства, чтобы сохранить здоровье, работая на морозе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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