Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие зимних перчаток

Работники управления технологического транспорта «Сургутнефтегаза» из ХМАО (ХМАО) пожаловались, что в мороз им приходится работать в резиновых перчатках. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту агентства, что персоналу не выдают утепленные рукавицы, входящие в комплект спецодежды.
«Температура на улице достигает — 20 градусов, а механик выдает нам летние резиновые перчатки для работы. На просьбы предоставить зимние отвечает, что их не дают на складе», — сообщил нефтяник.
Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза».«Вся одежда соответствует нормативам. Мнение работников оперативно учитывается», — ответили в пресс-службе. На предприятии порекомендовали сотрудникам обратиться в администрацию УТТ, чтобы оперативно решить вопрос со снабжением.
Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» жалуются, что мерзнут в зимней спецодежде. Сотрудники приобретают более теплые комплекты на свои средства, чтобы сохранить здоровье, работая на морозе.
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