Стало известно о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь»

Минздрав: пассажиры поезда «Адлер-Пермь» получили ушибы

22 ноября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники скорой помощи работают на месте происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом В Министерстве здравоохранения Ульяновской области рассказали о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь», который столкнулся с тепловозов в Ульяновской области. Многие получили ушибы. «Пассажиров тяжелом состоянии нет. Нуждающихся в госпитализации тоже нет. Некоторые пассажиры получили ушибы. Работники скорой медицинской помощи проводят обход пассажиров по вагонам», — рассказали в пресс-службе Минздрава Ульяновской области корреспонденту агентства. Ранее стало известно, что два состава столкнулись лоб в лоб на 962 километре Куйбышевской железной дороги. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

В Министерстве здравоохранения Ульяновской области рассказали о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь», который столкнулся с тепловозов в Ульяновской области. Многие получили ушибы. «Пассажиров тяжелом состоянии нет. Нуждающихся в госпитализации тоже нет. Некоторые пассажиры получили ушибы. Работники скорой медицинской помощи проводят обход пассажиров по вагонам», — рассказали в пресс-службе Минздрава Ульяновской области корреспонденту агентства. Ранее стало известно, что два состава столкнулись лоб в лоб на 962 километре Куйбышевской железной дороги. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.