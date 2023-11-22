Стало известно о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь»

Минздрав: пассажиры поезда «Адлер-Пермь» получили ушибы
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Разное. Курган, медики, машина скорой помощи, скорая помошь
Сотрудники скорой помощи работают на месте происшествия Фото:
новость из сюжета
Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом

В Министерстве здравоохранения Ульяновской области рассказали о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь», который столкнулся с тепловозов в Ульяновской области. Многие получили ушибы.

«Пассажиров тяжелом состоянии нет. Нуждающихся в госпитализации тоже нет. Некоторые пассажиры получили ушибы. Работники скорой медицинской помощи проводят обход пассажиров по вагонам», — рассказали в пресс-службе Минздрава Ульяновской области корреспонденту агентства.

Ранее стало известно, что два состава столкнулись лоб в лоб на 962 километре Куйбышевской железной дороги. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

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В Министерстве здравоохранения Ульяновской области рассказали о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь», который столкнулся с тепловозов в Ульяновской области. Многие получили ушибы. «Пассажиров тяжелом состоянии нет. Нуждающихся в госпитализации тоже нет. Некоторые пассажиры получили ушибы. Работники скорой медицинской помощи проводят обход пассажиров по вагонам», — рассказали в пресс-службе Минздрава Ульяновской области корреспонденту агентства. Ранее стало известно, что два состава столкнулись лоб в лоб на 962 километре Куйбышевской железной дороги. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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