Стало известно о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь»

Сотрудники скорой помощи работают на месте происшествия
новость из сюжетаПоезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом
В Министерстве здравоохранения Ульяновской области рассказали о состоянии здоровья пассажиров поезда «Адлер-Пермь», который столкнулся с тепловозов в Ульяновской области. Многие получили ушибы.
«Пассажиров тяжелом состоянии нет. Нуждающихся в госпитализации тоже нет. Некоторые пассажиры получили ушибы. Работники скорой медицинской помощи проводят обход пассажиров по вагонам», — рассказали в пресс-службе Минздрава Ульяновской области корреспонденту агентства.
Ранее стало известно, что два состава столкнулись лоб в лоб на 962 километре Куйбышевской железной дороги. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.
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