В сети опубликовали кадры с места столкновения поезда «Адлер-Пермь». Видео

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, урал, железнодорожный вагон, вагон, поезд, пассажирский вагон, разбитый вагон
Поезд столкнулся с маневренным составом Фото:

В Сети появились кадры с места столкновения поезда «Адлер-Пермь» и маневренного состава в Ульяновской области. Видео опубликовано в telegram-канале «112».

«Один другого догнал. Всему поезду (конец — прим. ред.)», — говорит очевидец на видео.

Ранее стало известно, что на Куйбышевской железной дороге столкнулись два состава. В результате аварии пострадало более 20 человек, всего в поезде в Пермь ехало 396 пассажиров. На место уже выехали правоохранительные органы.

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В Сети появились кадры с места столкновения поезда «Адлер-Пермь» и маневренного состава в Ульяновской области. Видео опубликовано в telegram-канале «112». «Один другого догнал. Всему поезду (конец — прим. ред.)», — говорит очевидец на видео. Ранее стало известно, что на Куйбышевской железной дороге столкнулись два состава. В результате аварии пострадало более 20 человек, всего в поезде в Пермь ехало 396 пассажиров. На место уже выехали правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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