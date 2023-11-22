Поезд столкнулся с маневренным составом
В Сети появились кадры с места столкновения поезда «Адлер-Пермь» и маневренного состава в Ульяновской области. Видео опубликовано в telegram-канале «112».
«Один другого догнал. Всему поезду (конец — прим. ред.)», — говорит очевидец на видео.
Ранее стало известно, что на Куйбышевской железной дороге столкнулись два состава. В результате аварии пострадало более 20 человек, всего в поезде в Пермь ехало 396 пассажиров. На место уже выехали правоохранительные органы.
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