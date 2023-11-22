В сети опубликовали кадры с места столкновения поезда «Адлер-Пермь». Видео

22 ноября 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Поезд столкнулся с маневренным составом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сети появились кадры с места столкновения поезда «Адлер-Пермь» и маневренного состава в Ульяновской области. Видео опубликовано в telegram-канале «112». «Один другого догнал. Всему поезду (конец — прим. ред.)», — говорит очевидец на видео. Ранее стало известно, что на Куйбышевской железной дороге столкнулись два состава. В результате аварии пострадало более 20 человек, всего в поезде в Пермь ехало 396 пассажиров. На место уже выехали правоохранительные органы.

В Сети появились кадры с места столкновения поезда «Адлер-Пермь» и маневренного состава в Ульяновской области. Видео опубликовано в telegram-канале «112». «Один другого догнал. Всему поезду (конец — прим. ред.)», — говорит очевидец на видео. Ранее стало известно, что на Куйбышевской железной дороге столкнулись два состава. В результате аварии пострадало более 20 человек, всего в поезде в Пермь ехало 396 пассажиров. На место уже выехали правоохранительные органы.