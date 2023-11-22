РЖД начислит бонусы пассажирам попавшего в аварию поезда «Адлер — Пермь»

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В РЖД обещают компенсации пострадавшим Фото:
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Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом

Все пассажиры поезда «Адлер — Пермь», который попал в аварию в Ульяновской области, получат бонусы от компании РЖД. Пострадавшим их достанется больше, сообщили в компании. Кроме того, РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.

«РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов „РЖД Бонус“, пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение», — говорится в telegram-канале компании.

В аварии, как сообщалось ранее, пострадали 25 человек. В госпитализации они не нуждаются.

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Все пассажиры поезда «Адлер — Пермь», который попал в аварию в Ульяновской области, получат бонусы от компании РЖД. Пострадавшим их достанется больше, сообщили в компании. Кроме того, РЖД готовы взять на себя расходы на лечение. «РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов „РЖД Бонус“, пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение», — говорится в telegram-канале компании. В аварии, как сообщалось ранее, пострадали 25 человек. В госпитализации они не нуждаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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