РЖД начислит бонусы пассажирам попавшего в аварию поезда «Адлер — Пермь»

22 ноября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

В РЖД обещают компенсации пострадавшим Фото: Ася Бронникова © URA.RU новость из сюжета Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом Все пассажиры поезда «Адлер — Пермь», который попал в аварию в Ульяновской области, получат бонусы от компании РЖД. Пострадавшим их достанется больше, сообщили в компании. Кроме того, РЖД готовы взять на себя расходы на лечение. «РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов „РЖД Бонус“, пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение», — говорится в telegram-канале компании. В аварии, как сообщалось ранее, пострадали 25 человек. В госпитализации они не нуждаются.

Все пассажиры поезда «Адлер — Пермь», который попал в аварию в Ульяновской области, получат бонусы от компании РЖД. Пострадавшим их достанется больше, сообщили в компании. Кроме того, РЖД готовы взять на себя расходы на лечение. «РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов „РЖД Бонус“, пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение», — говорится в telegram-канале компании. В аварии, как сообщалось ранее, пострадали 25 человек. В госпитализации они не нуждаются.