РЖД начислит бонусы пассажирам попавшего в аварию поезда «Адлер — Пермь»

В РЖД обещают компенсации пострадавшим
новость из сюжетаПоезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом
Все пассажиры поезда «Адлер — Пермь», который попал в аварию в Ульяновской области, получат бонусы от компании РЖД. Пострадавшим их достанется больше, сообщили в компании. Кроме того, РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.
«РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов „РЖД Бонус“, пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение», — говорится в telegram-канале компании.
В аварии, как сообщалось ранее, пострадали 25 человек. В госпитализации они не нуждаются.
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