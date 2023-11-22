Спасатели не могут подобраться к поезду «Адлер-Пермь»

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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, поезд ржд
Спасателям мешает снегопад Фото:
новость из сюжета
Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом

Спасатели не могут добраться до места аварии, где поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

«По нашей информации, из-за сильного снегопада одна из опергрупп спасателей не может добраться до места аварии», — говорится в сообщении. Добавляется, что катастрофы удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста. Он вовремя успел начать экстренное торможение.

Ранее стало известно, что два поезда столкнулись в Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело.

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Спасатели не могут добраться до места аварии, где поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник. «По нашей информации, из-за сильного снегопада одна из опергрупп спасателей не может добраться до места аварии», — говорится в сообщении. Добавляется, что катастрофы удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста. Он вовремя успел начать экстренное торможение. Ранее стало известно, что два поезда столкнулись в Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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