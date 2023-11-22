Спасатели не могут подобраться к поезду «Адлер-Пермь»

22 ноября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Спасателям мешает снегопад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом Спасатели не могут добраться до места аварии, где поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник. «По нашей информации, из-за сильного снегопада одна из опергрупп спасателей не может добраться до места аварии», — говорится в сообщении. Добавляется, что катастрофы удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста. Он вовремя успел начать экстренное торможение. Ранее стало известно, что два поезда столкнулись в Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело.

Спасатели не могут добраться до места аварии, где поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник. «По нашей информации, из-за сильного снегопада одна из опергрупп спасателей не может добраться до места аварии», — говорится в сообщении. Добавляется, что катастрофы удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста. Он вовремя успел начать экстренное торможение. Ранее стало известно, что два поезда столкнулись в Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело.