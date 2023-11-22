Спасатели не могут подобраться к поезду «Адлер-Пермь»

Спасателям мешает снегопад
новость из сюжетаПоезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом
Спасатели не могут добраться до места аварии, где поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с тепловозом. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
«По нашей информации, из-за сильного снегопада одна из опергрупп спасателей не может добраться до места аварии», — говорится в сообщении. Добавляется, что катастрофы удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста. Он вовремя успел начать экстренное торможение.
Ранее стало известно, что два поезда столкнулись в Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело.
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