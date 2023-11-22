Следователи возбудили уголовное дело после столкновения поезда, ехавшего в Пермь

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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, пассажирский поезд, ржд, пассажирский вагон
В поезде находится 396 пассажиров, в том числе, 94 ребенка Фото:
новость из сюжета
Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с другим составом

После столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава на железной дороге в Ульяновской области возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СКР.

«По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта“. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — пояснили в ведомстве.

Поезд Адлер-Пермь и маневровый состав столкнулись в Ульяновской области в 14:55. По официальным данным, пострадали десятки человек. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и силовых ведомств.

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После столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава на железной дороге в Ульяновской области возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СКР. «По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта“. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — пояснили в ведомстве. Поезд Адлер-Пермь и маневровый состав столкнулись в Ульяновской области в 14:55. По официальным данным, пострадали десятки человек. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и силовых ведомств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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