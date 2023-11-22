Следователи возбудили уголовное дело после столкновения поезда, ехавшего в Пермь

После столкновения поезда Адлер-Пермь и маневрового состава на железной дороге в Ульяновской области возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СКР.
«По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта“. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — пояснили в ведомстве.
Поезд Адлер-Пермь и маневровый состав столкнулись в Ульяновской области в 14:55. По официальным данным, пострадали десятки человек. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и силовых ведомств.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.