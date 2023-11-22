Инфекционист Поздняков: коклюшем придется переболеть всем

23 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Даже бессимптомный больной может быть заразен неделями Фото: Анна Майорова © URA.RU Заболеваемость коклюшем достигла таких масштабов, что для победы над инфекцией и для образования коллективного иммунитета, им нужно будет переболеть всем. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. Каких масштабов достигло распространение коклюша «Характер заболеваемости уже более, чем массовый. Вспышек наблюдается сейчас много по всей стране. Ситуация с коклюшем принципиально схожа с той, что возникла некоторое время назад с корью. В период активности коронавируса, вынужденных ограничений, самоизоляции и отсутствия в течение долгого количества времени профилактических прививок, увеличилась неиммунная прослойка населения. К сожалению, не привитых от коклюша людей становится все больше, а движение антипрививочников способствует этому. Отсюда и рост вспышек. При таком уровне привитых остается только всем переболеть. Кстати, иммунитет к коклюшу после перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий и продолжительный», — сказал Андрей Поздняков. В этом году на рост заболеваемости повлияла теплая погода, добавил эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. «Этой осенью на эпидемическую обстановку отчасти повлияла аномально теплая для этого сезона погода, благодаря которой инфекционные заболевания легче передаются от человека к человеку, а вирусы и бактерии дольше сохраняют жизнеспособность на различных поверхностях», — сообщил специалист. Как и где можно заразиться коклюшем Новость по теме Иммунолог предупредил о распространении опасной инфекции Больной может быть заразен очень длительное время, подчеркнул главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Нередко дебют болезни похож на обычную ОРВИ, симптомы стертые, а постепенно развивающийся спастический, судорожный и порой мучительный кашель не всегда и не сразу обращает на себя внимание практического врача. При этом многие пациенты к этому врачу просто могут не обращаться, заниматься самолечением и продолжать заражать окружающих. А при коклюше человек может оставаться заразным до трех с половиной недель», — сообщил специалист. Заболеть можно в местах скопления людей, добавил Поздняков. «Чтобы заразиться коклюшем и для того, чтобы он получил силу распространения, нужен длительный и тесный контакт. К местам скученного пространства как раз можно отнести кадетские корпуса, детские сады, школы, офисы, где все находятся в ежедневном длительном контакте», — отметил эксперт. При этом вероятность заразиться очень высокая, рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. «В большинстве случаев коклюшем болеют дети и подростки, взрослые люди с этим заболеванием сталкиваются реже. Это очень заразное заболевание: при контакте с больным, даже если инфекция протекает бессимптомно, вероятность подхватить инфекцию достигает 90%», — предупредил собеседник URA.RU. Спасет ли прививка от коклюша По его словам, вакцинация не дает полной гарантии, что человек не заболеет. «Прививка не является 100% защитой от заболевания, коклюшем могут заболеть и вакцинированные дети, особенно если у них по какой-то причине снижен иммунитет, но болеют они легче и без осложнений», — отмечает эксперт Лаборатории «Гемотест». Крупные вспышки коклюша произошли по всей стране. В большей степени пострадали детские учреждения. В Минздраве РФ заверили, что дефицита прививок в регионах нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заболеваемость коклюшем достигла таких масштабов, что для победы над инфекцией и для образования коллективного иммунитета, им нужно будет переболеть всем. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. «Характер заболеваемости уже более, чем массовый. Вспышек наблюдается сейчас много по всей стране. Ситуация с коклюшем принципиально схожа с той, что возникла некоторое время назад с корью. В период активности коронавируса, вынужденных ограничений, самоизоляции и отсутствия в течение долгого количества времени профилактических прививок, увеличилась неиммунная прослойка населения. К сожалению, не привитых от коклюша людей становится все больше, а движение антипрививочников способствует этому. Отсюда и рост вспышек. При таком уровне привитых остается только всем переболеть. Кстати, иммунитет к коклюшу после перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий и продолжительный», — сказал Андрей Поздняков. В этом году на рост заболеваемости повлияла теплая погода, добавил эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. «Этой осенью на эпидемическую обстановку отчасти повлияла аномально теплая для этого сезона погода, благодаря которой инфекционные заболевания легче передаются от человека к человеку, а вирусы и бактерии дольше сохраняют жизнеспособность на различных поверхностях», — сообщил специалист. Больной может быть заразен очень длительное время, подчеркнул главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Нередко дебют болезни похож на обычную ОРВИ, симптомы стертые, а постепенно развивающийся спастический, судорожный и порой мучительный кашель не всегда и не сразу обращает на себя внимание практического врача. При этом многие пациенты к этому врачу просто могут не обращаться, заниматься самолечением и продолжать заражать окружающих. А при коклюше человек может оставаться заразным до трех с половиной недель», — сообщил специалист. Заболеть можно в местах скопления людей, добавил Поздняков. «Чтобы заразиться коклюшем и для того, чтобы он получил силу распространения, нужен длительный и тесный контакт. К местам скученного пространства как раз можно отнести кадетские корпуса, детские сады, школы, офисы, где все находятся в ежедневном длительном контакте», — отметил эксперт. При этом вероятность заразиться очень высокая, рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. «В большинстве случаев коклюшем болеют дети и подростки, взрослые люди с этим заболеванием сталкиваются реже. Это очень заразное заболевание: при контакте с больным, даже если инфекция протекает бессимптомно, вероятность подхватить инфекцию достигает 90%», — предупредил собеседник URA.RU. По его словам, вакцинация не дает полной гарантии, что человек не заболеет. «Прививка не является 100% защитой от заболевания, коклюшем могут заболеть и вакцинированные дети, особенно если у них по какой-то причине снижен иммунитет, но болеют они легче и без осложнений», — отмечает эксперт Лаборатории «Гемотест». Крупные вспышки коклюша произошли по всей стране. В большей степени пострадали детские учреждения. В Минздраве РФ заверили, что дефицита прививок в регионах нет.