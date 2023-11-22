ВСУ сбросили снаряд на пожарных в Донецке, пока те тушили бензовоз

В Донецке с украинского дрона был сброшен снаряд на пожарных, когда они тушили бензовоз. Об этом сообщил telegram-канал 112. По информации канала, четыре сотрудника МЧС пострадало.
«В Донецке сбросили боеприпас с БПЛА прямо на пожарный расчет, когда бойцы тушили бензовоз», — говорится в сообщении. По данным канала, четыре сотрудника пострадали.
Отмечается, что пожарных доставили в больницу. У них осколочные ранения и контузии.
Ранее снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати» сообщил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР. Он отметил, что украинские бойцы пытались накрывать позиции российских сил кассетными бомбами.
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