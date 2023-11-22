ВСУ сбросили снаряд на пожарных в Донецке, пока те тушили бензовоз

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу, stock, дрон
По данным канала, у раненых контузии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецке с украинского дрона был сброшен снаряд на пожарных, когда они тушили бензовоз. Об этом сообщил telegram-канал 112. По информации канала, четыре сотрудника МЧС пострадало.

«В Донецке сбросили боеприпас с БПЛА прямо на пожарный расчет, когда бойцы тушили бензовоз», — говорится в сообщении. По данным канала, четыре сотрудника пострадали.

Отмечается, что пожарных доставили в больницу. У них осколочные ранения и контузии.

Ранее снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати» сообщил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР. Он отметил, что украинские бойцы пытались накрывать позиции российских сил кассетными бомбами.

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В Донецке с украинского дрона был сброшен снаряд на пожарных, когда они тушили бензовоз. Об этом сообщил telegram-канал 112. По информации канала, четыре сотрудника МЧС пострадало. «В Донецке сбросили боеприпас с БПЛА прямо на пожарный расчет, когда бойцы тушили бензовоз», — говорится в сообщении. По данным канала, четыре сотрудника пострадали. Отмечается, что пожарных доставили в больницу. У них осколочные ранения и контузии. Ранее снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати» сообщил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР. Он отметил, что украинские бойцы пытались накрывать позиции российских сил кассетными бомбами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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