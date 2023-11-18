18 ноября 2023

Reuters: атака российских БПЛА обесточила 400 украинских городов

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Россия атаковала беспилотниками инфраструктурные объекты Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские беспилотники (БПЛА) нанесли удар 18 ноября ночью по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. Об этом сообщили СМИ.

«Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате ночное нападение привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны», передает Reuters, ссылаясь на информацию украинских официальных лиц.

Российские БПЛА «Герань-2», атаковали 17 ноября военные и промышленные объекты, используемые ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Беспилотники поразили цели, — передает RT.

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Российские беспилотники (БПЛА) нанесли удар 18 ноября ночью по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. Об этом сообщили СМИ. «Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате ночное нападение привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны», передает Reuters, ссылаясь на информацию украинских официальных лиц. Российские БПЛА «Герань-2», атаковали 17 ноября военные и промышленные объекты, используемые ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Беспилотники поразили цели, — передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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