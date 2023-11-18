Reuters: атака российских БПЛА обесточила 400 украинских городов

Российские беспилотники (БПЛА) нанесли удар 18 ноября ночью по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. Об этом сообщили СМИ.
«Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате ночное нападение привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны», передает
Российские БПЛА «Герань-2», атаковали 17 ноября военные и промышленные объекты, используемые ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Беспилотники поразили цели, — передает RT.
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