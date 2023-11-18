Армия и оружие Reuters: атака российских БПЛА обесточила 400 украинских городов 19 ноября 2023 в 02:39 Размер текста - 17 + Россия атаковала беспилотниками инфраструктурные объекты Украины Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские беспилотники (БПЛА) нанесли удар 18 ноября ночью по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. Об этом сообщили СМИ. «Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате ночное нападение привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны», передает Reuters , ссылаясь на информацию украинских официальных лиц. Российские БПЛА «Герань-2», атаковали 17 ноября военные и промышленные объекты, используемые ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Беспилотники поразили цели, — передает RT. Российские беспилотники (БПЛА) нанесли удар 18 ноября ночью по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. Об этом сообщили СМИ. «Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате ночное нападение привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны», передает Reuters, ссылаясь на информацию украинских официальных лиц. Российские БПЛА «Герань-2», атаковали 17 ноября военные и промышленные объекты, используемые ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Беспилотники поразили цели, — передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям