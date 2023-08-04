Российский военный рассказал, где ВСУ активно применяют кассетные бомбы

Российский снайпер «Тимати»: от кассетных боеприпасов тяжело скрыться

04 августа 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Военный «Тимати» заявил, что ВСУ используются кассетные боеприпасы около двух недель Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР. Об этом сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати». По его словам, ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных. «Они часа два конкретно утюжили нас именно „кассетами“… Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится. Где-то примерно как [мина] „Лепесток“, и потом она ковром ложится. Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», — заявил «Тимати». Его слова приводит РИА Новости. Военный отметил, что ВСУ предпринимают попытки накрывать позиции российских сил кассетными бомбами. Они пытаются остановить продвижение российской армии в промзоне Авдеевки. По его словам, украинские бойцы используют дроны для наведения артиллерии. «Тимати» отметил, что от ВСУ тяжело скрыться в окопе, так как они наносят удары кассетными боеприпасами точечно. Украинские военные пользуются кассетными бомбами около двух недель. Ранее стало известно о передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Сообщалось, что некоторые члены Конгресса США высказались против отправки Украине такого вооружения, передает деловое издание «Взгляд». Спустя время украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что бойцы ВСУ не будут наносить удары кассетными боеприпасами по России. В ответ на это в МИД РФ заявили, что обещания киевского режима ничего не стоят, и под ударом окажутся мирные люди, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские бойцы стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР. Об этом сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати». По его словам, ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных. «Они часа два конкретно утюжили нас именно „кассетами“… Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится. Где-то примерно как [мина] „Лепесток“, и потом она ковром ложится. Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», — заявил «Тимати». Его слова приводит РИА Новости. Военный отметил, что ВСУ предпринимают попытки накрывать позиции российских сил кассетными бомбами. Они пытаются остановить продвижение российской армии в промзоне Авдеевки. По его словам, украинские бойцы используют дроны для наведения артиллерии. «Тимати» отметил, что от ВСУ тяжело скрыться в окопе, так как они наносят удары кассетными боеприпасами точечно. Украинские военные пользуются кассетными бомбами около двух недель. Ранее стало известно о передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Сообщалось, что некоторые члены Конгресса США высказались против отправки Украине такого вооружения, передает деловое издание «Взгляд». Спустя время украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что бойцы ВСУ не будут наносить удары кассетными боеприпасами по России. В ответ на это в МИД РФ заявили, что обещания киевского режима ничего не стоят, и под ударом окажутся мирные люди, пишет RT.