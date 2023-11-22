Тюменский «СИБУР» планирует потратить на выплату дивидендов 86 млрд рублей

22 ноября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Список акционеров ПАО «СИБУР», которые имеют право на получение выплат, будет сформирован до конца 2023 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В 2023 году ПАО «СИБУР», которая зарегистрирована в Тобольске (Тюменская область), может потратить на выплату дивидендов до 86 млрд рублей. Об этом после заседания совета директоров холдинга стало известно журналистам. «Совет директоров „СИБУРа“ рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 14,93 рубля на одну акцию, или 38,26 млрд рублей в сумме. Совет директоров „Сибура“ рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 14,93 рубля на одну акцию, или 38,26 млрд рублей в сумме, следует из сообщения компании», — указано в публикации ТАСС. Там добавили, что список акционеров, которые имеют право на получение выплат, рекомендовано сформировать до 26 декабря 2023 года. В пресс-службу ПАО «СИБУР» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу «СИБУР», является одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом во время одного из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин.

В 2023 году ПАО «СИБУР», которая зарегистрирована в Тобольске (Тюменская область), может потратить на выплату дивидендов до 86 млрд рублей. Об этом после заседания совета директоров холдинга стало известно журналистам. «Совет директоров „СИБУРа“ рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 14,93 рубля на одну акцию, или 38,26 млрд рублей в сумме. Совет директоров „Сибура“ рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 14,93 рубля на одну акцию, или 38,26 млрд рублей в сумме, следует из сообщения компании», — указано в публикации ТАСС. Там добавили, что список акционеров, которые имеют право на получение выплат, рекомендовано сформировать до 26 декабря 2023 года. В пресс-службу ПАО «СИБУР» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу «СИБУР», является одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом во время одного из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин.