Президент Путин оценил вклад Тюменской области в развитие ТЭК

Президент Путин причислил тобольский «ЗапСибНефтехим» к ведущим предприятиям ТЭК

11 октября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин посещал тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» стал одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом без указания названия предприятия во время своего выступления на VI Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. «Сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии с государственной поддержкой. Так, запущен нефтехимический комбинат в Тобольске, наращивает мощность Амурский газоперерабатывающий завод, строится комплекс по производству СПГ и переработке газа в Усть-Луге, а также Амурский газохимический комплекс. Очень важно продолжить поддержку подобных проектов», — отметил Путин в своем выступлении. Он добавил, что развитие переработки нефти и газа — это одна из приоритетных стратегических системных задач развития российского ТЭК. И Россия, по словам президента, уже серьезно продвинулась в этой сфере. Ранее агентство писало о том, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин посетил тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим». Во время своего визита глава государства принял участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» стал одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом без указания названия предприятия во время своего выступления на VI Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. «Сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии с государственной поддержкой. Так, запущен нефтехимический комбинат в Тобольске, наращивает мощность Амурский газоперерабатывающий завод, строится комплекс по производству СПГ и переработке газа в Усть-Луге, а также Амурский газохимический комплекс. Очень важно продолжить поддержку подобных проектов», — отметил Путин в своем выступлении. Он добавил, что развитие переработки нефти и газа — это одна из приоритетных стратегических системных задач развития российского ТЭК. И Россия, по словам президента, уже серьезно продвинулась в этой сфере. Ранее агентство писало о том, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин посетил тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим». Во время своего визита глава государства принял участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.