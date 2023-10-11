Президент Путин оценил вклад Тюменской области в развитие ТЭК

Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» стал одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом без указания названия предприятия во время своего выступления на VI Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.
«Сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии с государственной поддержкой. Так, запущен нефтехимический комбинат в Тобольске, наращивает мощность Амурский газоперерабатывающий завод, строится комплекс по производству СПГ и переработке газа в Усть-Луге, а также Амурский газохимический комплекс. Очень важно продолжить поддержку подобных проектов», — отметил Путин в своем выступлении.
Он добавил, что развитие переработки нефти и газа — это одна из приоритетных стратегических системных задач развития российского ТЭК. И Россия, по словам президента, уже серьезно продвинулась в этой сфере.
Ранее агентство писало о том, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин посетил тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим». Во время своего визита глава государства принял участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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