Президент Путин оценил вклад Тюменской области в развитие ТЭК

Президент Путин причислил тобольский «ЗапСибНефтехим» к ведущим предприятиям ТЭК
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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин посещал тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» в 2020 году Фото:

Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» стал одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом без указания названия предприятия во время своего выступления на VI Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

«Сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии с государственной поддержкой. Так, запущен нефтехимический комбинат в Тобольске, наращивает мощность Амурский газоперерабатывающий завод, строится комплекс по производству СПГ и переработке газа в Усть-Луге, а также Амурский газохимический комплекс. Очень важно продолжить поддержку подобных проектов», — отметил Путин в своем выступлении.

Он добавил, что развитие переработки нефти и газа — это одна из приоритетных стратегических системных задач развития российского ТЭК. И Россия, по словам президента, уже серьезно продвинулась в этой сфере.

Ранее агентство писало о том, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин посетил тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим». Во время своего визита глава государства принял участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим» стал одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом без указания названия предприятия во время своего выступления на VI Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. «Сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии с государственной поддержкой. Так, запущен нефтехимический комбинат в Тобольске, наращивает мощность Амурский газоперерабатывающий завод, строится комплекс по производству СПГ и переработке газа в Усть-Луге, а также Амурский газохимический комплекс. Очень важно продолжить поддержку подобных проектов», — отметил Путин в своем выступлении. Он добавил, что развитие переработки нефти и газа — это одна из приоритетных стратегических системных задач развития российского ТЭК. И Россия, по словам президента, уже серьезно продвинулась в этой сфере. Ранее агентство писало о том, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин посетил тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим». Во время своего визита глава государства принял участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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