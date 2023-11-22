Росстат назвал наиболее подорожавшие за неделю продукты

Росстат: куриное яйцо стало лидером по удорожанию среди продуктов

22 ноября 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

В Росстате сообщили, что стоимость на детское питание увеличилась всего на 0,1% Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России зафиксировали увеличение цен на большинство продовольственных товаров. Об этом сообщили в Росстате. Стоимость на яйца за неделю выросла на 4,5%. «За период с 14 по 20 ноября 2023 г. выросли цены: на яйца куриные — на 4,5%, сосиски, сардельки — на 0,5%, масло сливочное и хлеб — на 0,4%», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что меньше всего выросла стоимость на смеси детского питания и соль поваренную. Она увеличилась на 0,1%. В Росстате подчеркнули, что цены на куриные яйца в 50 российских субъектах увеличились на 0,2-5%, в 32 субъектах — на 5,1-11,8%. По информации ведомства, в Хабаровском крае и Тюменской области стоимость на яйца уменьшилась на 0,5% и 2,4%. Ранее в Росстате сообщили, что цена на куриные яйца увеличилась с 31 октября по 7 ноября на 2,4%. Некоторым категориям россиян переиндексируют пенсии с 1 января 2024 года, так как это поможет компенсировать людям рост цен на основные продукты и услуги, передают «Дни.ру».

В России зафиксировали увеличение цен на большинство продовольственных товаров. Об этом сообщили в Росстате. Стоимость на яйца за неделю выросла на 4,5%. «За период с 14 по 20 ноября 2023 г. выросли цены: на яйца куриные — на 4,5%, сосиски, сардельки — на 0,5%, масло сливочное и хлеб — на 0,4%», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что меньше всего выросла стоимость на смеси детского питания и соль поваренную. Она увеличилась на 0,1%. В Росстате подчеркнули, что цены на куриные яйца в 50 российских субъектах увеличились на 0,2-5%, в 32 субъектах — на 5,1-11,8%. По информации ведомства, в Хабаровском крае и Тюменской области стоимость на яйца уменьшилась на 0,5% и 2,4%. Ранее в Росстате сообщили, что цена на куриные яйца увеличилась с 31 октября по 7 ноября на 2,4%. Некоторым категориям россиян переиндексируют пенсии с 1 января 2024 года, так как это поможет компенсировать людям рост цен на основные продукты и услуги, передают «Дни.ру».