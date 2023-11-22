В России отменили запрет на экспорт летнего дизельного топлива

22 ноября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

На бирже снизились оптовые цены на летний дизель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива, который был введен 21 сентября. В связи с этим в течение последних двух месяцев внутренний рынок стал насыщен дизельным топливом всех сортов. Также запасы летнего дизеля составляют свыше 3,2 миллиона тонн. Об этом сообщает Минэнерго России. «Обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов. <…> В результате, с начала действия запрета экспорта, оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн тонн», — заявил Минэнерго РФ . Также в министерстве добавили, что нынешние запасы летнего дизельного топлива на 14% больше, чем было во время даты введения запрета на экспорт моторного топлива. Отмена временного запрета экспорта летнего дизеля связан с тем, что ценовая ситуация на рынке РФ стала стабильной. Это нужно для того, чтобы обеспечить высокий уровень производства тех сортов топлива, которые считаются востребованными. К ним относятся зимние сорта дизеля и автомобильный бензин. Ранее сообщалось, что в европейской части России подешевел бензин и дизель. Цены на автомобильный бензин снизились до 3,5%, а на дизель — до 6%. Среди марок, на которые снизились цены, оказались «премиум-95», летнее дизельное топливо и другие наименования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива, который был введен 21 сентября. В связи с этим в течение последних двух месяцев внутренний рынок стал насыщен дизельным топливом всех сортов. Также запасы летнего дизеля составляют свыше 3,2 миллиона тонн. Об этом сообщает Минэнерго России. «Обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов. <…> В результате, с начала действия запрета экспорта, оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн тонн», — заявил Минэнерго РФ. Также в министерстве добавили, что нынешние запасы летнего дизельного топлива на 14% больше, чем было во время даты введения запрета на экспорт моторного топлива. Отмена временного запрета экспорта летнего дизеля связан с тем, что ценовая ситуация на рынке РФ стала стабильной. Это нужно для того, чтобы обеспечить высокий уровень производства тех сортов топлива, которые считаются востребованными. К ним относятся зимние сорта дизеля и автомобильный бензин. Ранее сообщалось, что в европейской части России подешевел бензин и дизель. Цены на автомобильный бензин снизились до 3,5%, а на дизель — до 6%. Среди марок, на которые снизились цены, оказались «премиум-95», летнее дизельное топливо и другие наименования.