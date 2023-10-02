Бензин подешевел более чем на 3%, а дизель — почти на 6%
В европейской части России снизились цены на бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%.
«Стоимость дизельного топлива и бензина в европейской части России снижается. Цены на бензин опустились на 2-3,5%, дизель — почти на 6%» — сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Среди подешевевших марок «премиум-95», летнее дизельное топливо и другие наименования.
Снижение стоимости цен на топливо составляет до 6%
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