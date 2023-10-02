В части России подешевел бензин и дизель. Скрин

02 октября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Бензин подешевел более чем на 3%, а дизель — почти на 6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В европейской части России снизились цены на бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%. «Стоимость дизельного топлива и бензина в европейской части России снижается. Цены на бензин опустились на 2-3,5%, дизель — почти на 6%» — сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Среди подешевевших марок «премиум-95», летнее дизельное топливо и другие наименования. Снижение стоимости цен на топливо составляет до 6% Скрин: Санкт-Петербургская биржа

В европейской части России снизились цены на бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%. «Стоимость дизельного топлива и бензина в европейской части России снижается. Цены на бензин опустились на 2-3,5%, дизель — почти на 6%» — сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Среди подешевевших марок «премиум-95», летнее дизельное топливо и другие наименования.