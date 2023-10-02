В части России подешевел бензин и дизель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники ралли "Шелковый путь" на АЗС Газпромнефти. Екатеринбург, бензин, азс газпромнефть, топливо, заправочный пистолет
Бензин подешевел более чем на 3%, а дизель — почти на 6% Фото:

В европейской части России снизились цены на бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%.

«Стоимость дизельного топлива и бензина в европейской части России снижается. Цены на бензин опустились на 2-3,5%, дизель — почти на 6%» — сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Среди подешевевших марок «премиум-95», летнее дизельное топливо и другие наименования.

Снижение стоимости цен на топливо составляет до 6%
Снижение стоимости цен на топливо составляет до 6%

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В европейской части России снизились цены на бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%. «Стоимость дизельного топлива и бензина в европейской части России снижается. Цены на бензин опустились на 2-3,5%, дизель — почти на 6%» — сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Среди подешевевших марок «премиум-95», летнее дизельное топливо и другие наименования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...