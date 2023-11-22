Roche возобновит поставки в РФ препарата для больных муковисцидозом

23 ноября 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Лекарство для больных муковицидозом будет поставляться в Россию в иностранной упаковке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Швейцарская компания «Roche» возобновит свои поставки в Россию препарата для больных муковицидозом. Об этом сообщает представитель «Roche» в РФ. «Компания будет поставлять „Пульмозим“ („Дорназа альфа“) тем российским пациентам, которым препарат показан по жизненным показаниям», — приводит слова АО «Рош-Москва» РБК. Конкретному пациенту по решению врачебной комиссии будет предоставляться лекарство в иностранной упаковке. Такую меру вынуждены применять в компании, так как на обновление регистрационного удостоверения потребует более года. Министерство здравоохранения РФ согласилось ввозить препарат в иностранной упаковке после многочисленных обращений российских пациентов с муковисцидозом. Люди просили возобновить доступ до оригинального препарата. «Дорназа альфа» — один из основных препаратов для терапии муковисцидоза. Препараты с этим действующим веществом входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Дорназа альфа» закупается по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий». Предельная цена препаратов с этим действующим веществом составляет 5,47 тыс. руб. за упаковку.

Швейцарская компания «Roche» возобновит свои поставки в Россию препарата для больных муковицидозом. Об этом сообщает представитель «Roche» в РФ. «Компания будет поставлять „Пульмозим“ („Дорназа альфа“) тем российским пациентам, которым препарат показан по жизненным показаниям», — приводит слова АО «Рош-Москва» РБК. Конкретному пациенту по решению врачебной комиссии будет предоставляться лекарство в иностранной упаковке. Такую меру вынуждены применять в компании, так как на обновление регистрационного удостоверения потребует более года. Министерство здравоохранения РФ согласилось ввозить препарат в иностранной упаковке после многочисленных обращений российских пациентов с муковисцидозом. Люди просили возобновить доступ до оригинального препарата. «Дорназа альфа» — один из основных препаратов для терапии муковисцидоза. Препараты с этим действующим веществом входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Дорназа альфа» закупается по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий». Предельная цена препаратов с этим действующим веществом составляет 5,47 тыс. руб. за упаковку.