22 ноября 2023

Roche возобновит поставки в РФ препарата для больных муковисцидозом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже
Лекарство для больных муковицидозом будет поставляться в Россию в иностранной упаковке Фото:

Швейцарская компания «Roche» возобновит свои поставки в Россию препарата для больных муковицидозом. Об этом сообщает представитель «Roche» в РФ.

«Компания будет поставлять „Пульмозим“ („Дорназа альфа“) тем российским пациентам, которым препарат показан по жизненным показаниям», — приводит слова АО «Рош-Москва» РБК. Конкретному пациенту по решению врачебной комиссии будет предоставляться лекарство в иностранной упаковке. Такую меру вынуждены применять в компании, так как на обновление регистрационного удостоверения потребует более года.

Министерство здравоохранения РФ согласилось ввозить препарат в иностранной упаковке после многочисленных обращений российских пациентов с муковисцидозом. Люди просили возобновить доступ до оригинального препарата.

«Дорназа альфа» — один из основных препаратов для терапии муковисцидоза. Препараты с этим действующим веществом входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Дорназа альфа» закупается по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий». Предельная цена препаратов с этим действующим веществом составляет 5,47 тыс. руб. за упаковку.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швейцарская компания «Roche» возобновит свои поставки в Россию препарата для больных муковицидозом. Об этом сообщает представитель «Roche» в РФ. «Компания будет поставлять „Пульмозим“ („Дорназа альфа“) тем российским пациентам, которым препарат показан по жизненным показаниям», — приводит слова АО «Рош-Москва» РБК. Конкретному пациенту по решению врачебной комиссии будет предоставляться лекарство в иностранной упаковке. Такую меру вынуждены применять в компании, так как на обновление регистрационного удостоверения потребует более года. Министерство здравоохранения РФ согласилось ввозить препарат в иностранной упаковке после многочисленных обращений российских пациентов с муковисцидозом. Люди просили возобновить доступ до оригинального препарата. «Дорназа альфа» — один из основных препаратов для терапии муковисцидоза. Препараты с этим действующим веществом входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Дорназа альфа» закупается по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий». Предельная цена препаратов с этим действующим веществом составляет 5,47 тыс. руб. за упаковку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...