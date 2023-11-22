22 ноября 2023

Правительство не поддержало идею регулировать цены на бензин и дизель

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, пистолет азс не работает
В правительстве РФ отказались поддержать депутатов Госдумы, предлагавших регулировать цены на бензин и дизтопливо Фото:

Правительство РФ отвергло идею депутатов Госдумы от ЛДПР регулировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российском кабмине.

«Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, отметили в кабмине. Ранее депутаты ЛДПР предложили закрепить за правительством такие полномочия. Речь шла о поправках в закон о торговле, который допускает, что цены на социально значимые продукты могут ограничить в случае их резкого роста в определенных регионах», — передает слова источника в кабмине издание.

В правительстве также считают, что выдвижение законопроекта, касающегося регулировки цен на топливо — это пиар, рассчитанный на неинформированного избирателя. Там поясняют, что если установить верхний предел цены, не пересматривая существующую систему, то можно вызвать хронический дефицит топлива.

Ранее правительство РФ отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива, который был введен 21 сентября. В связи с этим в течение последних двух месяцев внутренний рынок стал насыщен дизельным топливом всех сортов.

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Правительство РФ отвергло идею депутатов Госдумы от ЛДПР регулировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российском кабмине. «Введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС, отметили в кабмине. Ранее депутаты ЛДПР предложили закрепить за правительством такие полномочия. Речь шла о поправках в закон о торговле, который допускает, что цены на социально значимые продукты могут ограничить в случае их резкого роста в определенных регионах», — передает слова источника в кабмине издание. В правительстве также считают, что выдвижение законопроекта, касающегося регулировки цен на топливо — это пиар, рассчитанный на неинформированного избирателя. Там поясняют, что если установить верхний предел цены, не пересматривая существующую систему, то можно вызвать хронический дефицит топлива. Ранее правительство РФ отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива, который был введен 21 сентября. В связи с этим в течение последних двух месяцев внутренний рынок стал насыщен дизельным топливом всех сортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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