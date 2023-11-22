22 ноября 2023

В ГИБДД сняли ограничения на передвижение транспорта по тюменским трассам

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская ГИБДД сняла ограничения на движение по трассам, введенные ранее из-за непогоды Фото:

Все ограничения в движении автотранспорта на федеральных автодорогах Тюменской области, введенные из-за сложных погодных условий, полностью сняты. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».

«Все ограничения в движении на федеральных автодорогах Тюменской области, введенные из-за сложных погодных условий, сняты. Трассы обработаны противогололедными составами. Наряды ДПС несут службу, взаимодействуя с дорожными организациями», — сообщили госавтоинспекторы.

Ранее в областном УГИБДД сообщали, что из-за снегопада в Тюменской области с 18:00 22 ноября временно прекращено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск и автодороге «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) в районе подъезда к Ишиму. Также сообщалось, что вечером 22 ноября на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП. Участниками которого стали большегрузы МАЗ, ЗИЛ, Renault и легковой автомобиль Lada Vesta.

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Все ограничения в движении автотранспорта на федеральных автодорогах Тюменской области, введенные из-за сложных погодных условий, полностью сняты. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». «Все ограничения в движении на федеральных автодорогах Тюменской области, введенные из-за сложных погодных условий, сняты. Трассы обработаны противогололедными составами. Наряды ДПС несут службу, взаимодействуя с дорожными организациями», — сообщили госавтоинспекторы. Ранее в областном УГИБДД сообщали, что из-за снегопада в Тюменской области с 18:00 22 ноября временно прекращено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск и автодороге «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) в районе подъезда к Ишиму. Также сообщалось, что вечером 22 ноября на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП. Участниками которого стали большегрузы МАЗ, ЗИЛ, Renault и легковой автомобиль Lada Vesta.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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