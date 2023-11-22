В Тюменской области из-за непогоды закрыли федеральные трассы

На федеральных трассах Тюменской области начался сильный снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за снегопада в Тюменской области временно прекращено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск и автодороге «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) в районе подъезда к Ишиму. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиям на территории Тюменской области с 18:00 временно прекращено движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам. Тюмень — Омск — с 44 по 170 километр. А также на автодороге „Иртыш“: Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к г. Ишиму с 479 по 583 километр», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Вечером 22 ноября на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП. Участниками которого стали большегрузы МАЗ, ЗИЛ, Renault и легковой автомобиль Lada Vesta.

Ранее агентство писало о том, что из-за надвигающихся снегопадов в Тюменской области было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о том, что порывы ветра в регионе будут достигать 18 метров в секунду, а на дорогах появится гололед.