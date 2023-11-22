В ХМАО мэрия решила сэкономить на строительстве новогодних городков

Вместо четырех ледовых городков в этом году в Пыть-Яхе будет три Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Пыть-Яха в этом году планирует потратить на строительство новогодних ледовых городков 4,2 миллиона рублей, что на 800 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Места выполнения работ по строительству ледовых городков и монтажа каркасных елок: Пыть-Ях, микрорайон №1 „Центральный“, микрорайон №2 „Лесников“, микрорайон №3 „Кедровый“… Начальная цена контракта: 4 234 288,08 рублей. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 27 декабря 2023 года», — сказано в опубликованной документации.

По данным госзакупок, в прошлом году пыть-яхская мэрия потратила пять миллионов рублей на строительство городков. При этом самих городков было четыре.

Ранее власти соседнего с Пыть-Яхом Нефтеюганска объявляли о готовности потратить рекордные 18 миллионов рублей на строительство семи ледовых новогодних городков. В Нефтеюганске они должны появится к концу декабря.