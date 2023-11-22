22 ноября 2023

«Коммерсант»: в России разрешат активировать сим-карты только после проверки МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, сим карта, sim
Власти хотят подключить МВД к ужесточению контроля за абонентами сотовой связи Фото:

В России хотят ужесточить проверку абонентов сотовой связи, для этого предлагают начать проверять паспортные данные пользователей в МВД перед продажей сим-карты. Об этом сообщает источник.

«Предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД», — передает «Коммерсант» со слов собеседника. В законодательную инициативу эта идея пока не оформлена.

Отмечается, что сейчас активировать сим-карту можно сразу после покупки, а информация сверяется с базами МВД в течение 30 дней. По мнению некоторых операторов, такие действия приведут к серому оформлению сим-карт.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что продажу сим-карт без паспорта нужно запретить, пишет RT. Минцифры предложило размещать информацию о сим-картах на Госуслугах, чтобы бороться с телефонными мошенниками.

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В России хотят ужесточить проверку абонентов сотовой связи, для этого предлагают начать проверять паспортные данные пользователей в МВД перед продажей сим-карты. Об этом сообщает источник. «Предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД», — передает «Коммерсант» со слов собеседника. В законодательную инициативу эта идея пока не оформлена. Отмечается, что сейчас активировать сим-карту можно сразу после покупки, а информация сверяется с базами МВД в течение 30 дней. По мнению некоторых операторов, такие действия приведут к серому оформлению сим-карт. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что продажу сим-карт без паспорта нужно запретить, пишет RT. Минцифры предложило размещать информацию о сим-картах на Госуслугах, чтобы бороться с телефонными мошенниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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