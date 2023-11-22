«Коммерсант»: в России разрешат активировать сим-карты только после проверки МВД

23 ноября 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Власти хотят подключить МВД к ужесточению контроля за абонентами сотовой связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России хотят ужесточить проверку абонентов сотовой связи, для этого предлагают начать проверять паспортные данные пользователей в МВД перед продажей сим-карты. Об этом сообщает источник. «Предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД», — передает « Коммерсант» со слов собеседника . В законодательную инициативу эта идея пока не оформлена. Отмечается, что сейчас активировать сим-карту можно сразу после покупки, а информация сверяется с базами МВД в течение 30 дней. По мнению некоторых операторов, такие действия приведут к серому оформлению сим-карт. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что продажу сим-карт без паспорта нужно запретить, пишет RT. Минцифры предложило размещать информацию о сим-картах на Госуслугах, чтобы бороться с телефонными мошенниками.

В России хотят ужесточить проверку абонентов сотовой связи, для этого предлагают начать проверять паспортные данные пользователей в МВД перед продажей сим-карты. Об этом сообщает источник. «Предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД», — передает «Коммерсант» со слов собеседника. В законодательную инициативу эта идея пока не оформлена. Отмечается, что сейчас активировать сим-карту можно сразу после покупки, а информация сверяется с базами МВД в течение 30 дней. По мнению некоторых операторов, такие действия приведут к серому оформлению сим-карт. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что продажу сим-карт без паспорта нужно запретить, пишет RT. Минцифры предложило размещать информацию о сим-картах на Госуслугах, чтобы бороться с телефонными мошенниками.