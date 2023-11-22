В Березниках автор лучшего эскиза памятника героям СВО получит премию

Эскизы монумента будут приниматься до 30 апреля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жителям Березников (Пермский край) предложили поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз памятника бойцам спецоперации. Победитель получит денежную премию, рассказал глава города Алексей Казаченко.
«Планируем создание памятника воинам СВО. Подписал постановление о конкурсе на лучшее эскизное решение. Скульпторы, художники, архитекторы и дизайнеры — за вами идея. Автору-победителю — диплом и денежная премия», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.
Монумент может быть выполнен из металла, камня или бетона. Предполагаемое место размещения — аллея Героев у Дворца творчества, напротив Мемориала Победы.
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