В Березниках автор лучшего эскиза памятника героям СВО получит премию

23 ноября 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Эскизы монумента будут приниматься до 30 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Березников (Пермский край) предложили поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз памятника бойцам спецоперации. Победитель получит денежную премию, рассказал глава города Алексей Казаченко. «Планируем создание памятника воинам СВО. Подписал постановление о конкурсе на лучшее эскизное решение. Скульпторы, художники, архитекторы и дизайнеры — за вами идея. Автору-победителю — диплом и денежная премия», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале. Монумент может быть выполнен из металла, камня или бетона. Предполагаемое место размещения — аллея Героев у Дворца творчества, напротив Мемориала Победы.

Жителям Березников (Пермский край) предложили поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз памятника бойцам спецоперации. Победитель получит денежную премию, рассказал глава города Алексей Казаченко. «Планируем создание памятника воинам СВО. Подписал постановление о конкурсе на лучшее эскизное решение. Скульпторы, художники, архитекторы и дизайнеры — за вами идея. Автору-победителю — диплом и денежная премия», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале. Монумент может быть выполнен из металла, камня или бетона. Предполагаемое место размещения — аллея Героев у Дворца творчества, напротив Мемориала Победы.