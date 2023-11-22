22 ноября 2023

В Березниках автор лучшего эскиза памятника героям СВО получит премию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, гвоздики, цветы, памятник
Эскизы монумента будут приниматься до 30 апреля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителям Березников (Пермский край) предложили поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз памятника бойцам спецоперации. Победитель получит денежную премию, рассказал глава города Алексей Казаченко.

«Планируем создание памятника воинам СВО. Подписал постановление о конкурсе на лучшее эскизное решение. Скульпторы, художники, архитекторы и дизайнеры — за вами идея. Автору-победителю — диплом и денежная премия», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.

Монумент может быть выполнен из металла, камня или бетона. Предполагаемое место размещения — аллея Героев у Дворца творчества, напротив Мемориала Победы.

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Жителям Березников (Пермский край) предложили поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз памятника бойцам спецоперации. Победитель получит денежную премию, рассказал глава города Алексей Казаченко. «Планируем создание памятника воинам СВО. Подписал постановление о конкурсе на лучшее эскизное решение. Скульпторы, художники, архитекторы и дизайнеры — за вами идея. Автору-победителю — диплом и денежная премия», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале. Монумент может быть выполнен из металла, камня или бетона. Предполагаемое место размещения — аллея Героев у Дворца творчества, напротив Мемориала Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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