На курганских трассах продлили ограничение движения из-за гололеда

Трассы будут закрыты до 11 часов 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральных трассах Курганской области продлили ограничения дорожного движения из-за гололеда до 11 часов дня 23 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный урал». При этом в ведомстве отметили, что время окончания ограничения может быть изменено.

«В связи с гололедом 23 ноября вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 55 — км 156 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ориентировочно ограничение будет действовать до 11 часов дня. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщили в дорожном ведомстве. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также грузовой транспорт.

В Курганской области ограничения движения на федеральных трассах из-за ухудшения погоды вводятся уже в течение нескольких дней. Основной причиной таких мер является образование гололеда на дорожном покрытии и осадки. Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).