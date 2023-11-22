На федеральных трассах Курганской области продлили ограничение движения

Трассы будут закрыты до 8:00 часов 23 ноября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На трассах Курганской области продлено время ограничения дорожного движения из-за гололеда до 8 часов утра 23 ноября. Время окончания ограничения может быть изменено, сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный урал».

«Ориентировочное время окончания ограничения движения 23 ноября 2023 года 08 часов 00 минут по местному времени. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий (снег, дождь, гололед) 22 ноября введено временное ограничение движения на участках федеральных трасс: — км 55 — км 465 Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; — км 00 — км 91 Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень; — км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Оно распространяется на автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, а также легковое такси. Водителям ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок. Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).