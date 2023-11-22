22 ноября 2023

На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения из-за непогоды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Из-за непогоды составы ГИБДД переведены на усиленный режим, а на трассы направлен весь парк техники Упрдора Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 23 ноября ограничили движение такси, автобусов и грузовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«23 ноября с 9:00 до 17:00 вводится временное ограничение на участке М-5 „Урал“ км 1548 — км 1871. Время окончания ограничений ориентировочное», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

До указанного времени трасса перекрыта для автобусов, такси и большегрузов. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия в виде мокрого снега, дождя и перепадов температуры от минус 6 до минус 11.

По прогнозам синоптиков непогода останется в регионе и 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 до минус 10 градусов и снегопады. Ограничение движения ввели утром 22 ноября. В последующем оно было продлено до 8:00 23 ноября.

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На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 23 ноября ограничили движение такси, автобусов и грузовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «23 ноября с 9:00 до 17:00 вводится временное ограничение на участке М-5 „Урал“ км 1548 — км 1871. Время окончания ограничений ориентировочное», — сообщили URA.RU в Упрдоре. До указанного времени трасса перекрыта для автобусов, такси и большегрузов. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия в виде мокрого снега, дождя и перепадов температуры от минус 6 до минус 11. По прогнозам синоптиков непогода останется в регионе и 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 до минус 10 градусов и снегопады. Ограничение движения ввели утром 22 ноября. В последующем оно было продлено до 8:00 23 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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