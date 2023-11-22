На челябинском отрезке трассы М5 затруднего движение, водители двигаются со скоростью около пяти километров в час. Об этом сообщили участники дорожного движения.
«В сторону Сима колонна стоит. С Сима только что тронулись в сторону Уфы, едем пять километров в час. Пробке конца-края не видать», — указал один из участников telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
Сотрудники ГИБДД по Челябинской области перешли в режим повышенной готовности с 21 ноября, когда метеорологи сообщили о надвигающемся фронте обильных осадков. Из-за ледяного дождя в регионе были перекрыты ряд трасс. В данный момент в упрдоре «Южный Урал» сообщили, что ограничение движения по М-5 снимается до Миасса, км 1779 автодороги М-5 «Урал. Метеорологи уточнили, что непогода сохранится на территории региона до 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 до минус 10 градусов и снегопады.
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