На челябинской трассе М5 затруднено движение. Видео

23 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Водители сообщают о движении со скоростью пять километров в час Фото: Александр Елизаров © URA.RU На челябинском отрезке трассы М5 затруднего движение, водители двигаются со скоростью около пяти километров в час. Об этом сообщили участники дорожного движения. «В сторону Сима колонна стоит. С Сима только что тронулись в сторону Уфы, едем пять километров в час. Пробке конца-края не видать», — указал один из участников telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Сотрудники ГИБДД по Челябинской области перешли в режим повышенной готовности с 21 ноября, когда метеорологи сообщили о надвигающемся фронте обильных осадков. Из-за ледяного дождя в регионе были перекрыты ряд трасс. В данный момент в упрдоре «Южный Урал» сообщили, что ограничение движения по М-5 снимается до Миасса, км 1779 автодороги М-5 «Урал. Метеорологи уточнили, что непогода сохранится на территории региона до 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 до минус 10 градусов и снегопады.

На челябинском отрезке трассы М5 затруднего движение, водители двигаются со скоростью около пяти километров в час. Об этом сообщили участники дорожного движения. «В сторону Сима колонна стоит. С Сима только что тронулись в сторону Уфы, едем пять километров в час. Пробке конца-края не видать», — указал один из участников telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Сотрудники ГИБДД по Челябинской области перешли в режим повышенной готовности с 21 ноября, когда метеорологи сообщили о надвигающемся фронте обильных осадков. Из-за ледяного дождя в регионе были перекрыты ряд трасс. В данный момент в упрдоре «Южный Урал» сообщили, что ограничение движения по М-5 снимается до Миасса, км 1779 автодороги М-5 «Урал. Метеорологи уточнили, что непогода сохранится на территории региона до 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 до минус 10 градусов и снегопады.