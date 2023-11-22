22 ноября 2023

На челябинской трассе М5 затруднено движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, зима, трасса
Водители сообщают о движении со скоростью пять километров в час Фото:

На челябинском отрезке трассы М5 затруднего движение, водители двигаются со скоростью около пяти километров в час. Об этом сообщили участники дорожного движения.

«В сторону Сима колонна стоит. С Сима только что тронулись в сторону Уфы, едем пять километров в час. Пробке конца-края не видать», — указал один из участников telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области перешли в режим повышенной готовности с 21 ноября, когда метеорологи сообщили о надвигающемся фронте обильных осадков. Из-за ледяного дождя в регионе были перекрыты ряд трасс. В данный момент в упрдоре «Южный Урал» сообщили, что ограничение движения по М-5 снимается до Миасса, км 1779 автодороги М-5 «Урал. Метеорологи уточнили, что непогода сохранится на территории региона до 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 до минус 10 градусов и снегопады.

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На челябинском отрезке трассы М5 затруднего движение, водители двигаются со скоростью около пяти километров в час. Об этом сообщили участники дорожного движения. «В сторону Сима колонна стоит. С Сима только что тронулись в сторону Уфы, едем пять километров в час. Пробке конца-края не видать», — указал один из участников telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Сотрудники ГИБДД по Челябинской области перешли в режим повышенной готовности с 21 ноября, когда метеорологи сообщили о надвигающемся фронте обильных осадков. Из-за ледяного дождя в регионе были перекрыты ряд трасс. В данный момент в упрдоре «Южный Урал» сообщили, что ограничение движения по М-5 снимается до Миасса, км 1779 автодороги М-5 «Урал. Метеорологи уточнили, что непогода сохранится на территории региона до 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание с минус 2-4 до минус 10 градусов и снегопады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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