В Кургане расследуют дело о нарушениях при строительстве школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу курганского МУП «Управление капитального строительства» Игоря Минина вызвали следователи для дачи объяснений по контракту со строительством школы в Заозерном микрорайоне. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к администрации города.

«К руководителю МУП „УКС“ появились вопросы по строительству самой большой в регионе школы», — говорят источники. Претензии силовиков связаны с контрактом по строительству школы, заключенном с московским подрядчиком.

Главу строительного управления подозревают в превышении полномочий при оплате контракта. Московской компании «Авиапромстрой», с которой впоследствии контракт был расторгнут, перевели аванс в завышенном размере. Лишние десятки миллионов пришлось возвращать через суд. Следователи проверят, не было ли злого умысла со стороны курганских чиновников при совершении финансовых операций.

Редакция запросила комментарий в следственном управлении. На момент написания новости ответ получен не был. На рабочем месте Минин отсутствует, его появление прогнозируют в понедельник, 27 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что московская компания, отказавшаяся достраивать самую большую школу в Курганской области, судилась с заказчиком из-за денег. Компании пришлось вернуть около 55 миллионов рублей, перечисленных ей по контракту.