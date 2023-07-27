Московскую компанию, отказавшуюся строить школу в Кургане, заставили заплатить 54 млн рублей

С бывшего застройщика школы в Заозерном взыскали 54,7 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания «Авиапромстрой», которая отказалась строить школу на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного, заплатит курганским властям около 55 миллионов рублей за незаконное обогащение. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Взыскать с АО „Авиапромстрой“ в пользу МБОУ города Кургана „Средняя общеобразовательная школа №52“ денежные средства в размере 54 722 087 рублей; 134 931 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.03.2023 по 13.03.2023 с продолжением начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности, начиная с 14.03.2023», — говорится в решении суда. Также застройщику необходимо оплатить расходы по уплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей.

Застройщик «Авиапромстрой» сумму задолженности не оспаривал. В ответе на претензию заказчика генподрядчик указывал, что не смог вовремя вернуть долг в 54,7 млн рублей из-за сложившихся финансовых трудностей.

Ранее URA.RU писало, что московская компания отказалась строить самую большую школу в Кургане. Контракт был расторгнут 7 февраля 2023 года. Достраивать соцобъект взялся местный подрядчик — ЗАО «Курганстальмост». Стоимость строительства составляет более 1,1 млрд рублей. Также сообщалось, что застройщик «Авиапромстрой» судится с курганскими властями из-за детской поликлиники. Подрядчик требует с регионального управления капитального строительства более 4,5 млн рублей.