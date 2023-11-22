22 ноября 2023

Власти ЯНАО освободили от налогов структуры РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, вокзал, электровоз, ржд, поезд, грузовой локомотив
Льготы для РЖД позволят привлечь деньги на реконструкцию путей Фото:

Власти Ямала предоставили РЖД налоговые послабления, которые продлятся до 31 декабря 2026 года. Решение об этом принято депутатами законодательного собрания ЯНАО.

«От налогообложения освобождаются организации, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования в ЯНАО», — говорится принятом решении. Обязательное условие налоговых льгот — заключение с окружным правительством соглашения по развитию ЖД транспорта.

Соглашение между РЖД и правительством ЯНАО предусматривает вложение рубля от РЖД сверху каждого вложенного рубля налоговых льгот. Это позволит привлечь четыре миллиарда рублей для реконструкции участка Уренгой — Коротчаево, что позволит поднять скорость поездов на этом участке до 80 км/час.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО принят бюджет на 2024—2026 годы. Большая часть бюджетных денег будет расходовано на социалку и комплексное развитие округа.

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Власти Ямала предоставили РЖД налоговые послабления, которые продлятся до 31 декабря 2026 года. Решение об этом принято депутатами законодательного собрания ЯНАО. «От налогообложения освобождаются организации, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования в ЯНАО», — говорится принятом решении. Обязательное условие налоговых льгот — заключение с окружным правительством соглашения по развитию ЖД транспорта. Соглашение между РЖД и правительством ЯНАО предусматривает вложение рубля от РЖД сверху каждого вложенного рубля налоговых льгот. Это позволит привлечь четыре миллиарда рублей для реконструкции участка Уренгой — Коротчаево, что позволит поднять скорость поездов на этом участке до 80 км/час. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО принят бюджет на 2024—2026 годы. Большая часть бюджетных денег будет расходовано на социалку и комплексное развитие округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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