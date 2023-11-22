На выборы губернатора Тюменской области потратили больше денег, чем планировали

23 ноября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Расходы избирательных комиссий на выборах губернатора Тюменской области превысили 919 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Расходы областного бюджета на выборы губернатора Тюменской области в 2023 году превысили 919 млн рублей. Об этом на заседании Тюменской областной думы рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин. При этом в бюджете на текущий год на данные цели было заложена меньшая сумма — 672,9 млн рублей. «На подготовку и проведение выборов из областного бюджета выделено избирательной комиссии Тюменской области — 330,2 млн, избирательной комиссии ХМАО — 339,4 млн рублей, избирательной комиссии ЯНАО 249,9 млн рублей. Фактические расходы составили 919,3 млн рублей», — сообщил депутатам Игорь Халин. Ранее власти Тюменской области планировали потратить на выборы губернатора 672,9 млн рублей, данные содержал проект бюджета региона на 2023 год. Таким образом, расходы на выборы в целом оказались выше на 247 млн рублей. Всего на выборах губернатора проголосовало 2 677 382 человека, явка составила 50,76% от числа зарегистрированных избирателей.

Расходы областного бюджета на выборы губернатора Тюменской области в 2023 году превысили 919 млн рублей. Об этом на заседании Тюменской областной думы рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин. При этом в бюджете на текущий год на данные цели было заложена меньшая сумма — 672,9 млн рублей. «На подготовку и проведение выборов из областного бюджета выделено избирательной комиссии Тюменской области — 330,2 млн, избирательной комиссии ХМАО — 339,4 млн рублей, избирательной комиссии ЯНАО 249,9 млн рублей. Фактические расходы составили 919,3 млн рублей», — сообщил депутатам Игорь Халин. Ранее власти Тюменской области планировали потратить на выборы губернатора 672,9 млн рублей, данные содержал проект бюджета региона на 2023 год. Таким образом, расходы на выборы в целом оказались выше на 247 млн рублей. Всего на выборах губернатора проголосовало 2 677 382 человека, явка составила 50,76% от числа зарегистрированных избирателей.