22 ноября 2023

На выборы губернатора Тюменской области потратили больше денег, чем планировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Расходы избирательных комиссий на выборах губернатора Тюменской области превысили 919 млн рублей Фото:

Расходы областного бюджета на выборы губернатора Тюменской области в 2023 году превысили 919 млн рублей. Об этом на заседании Тюменской областной думы рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин. При этом в бюджете на текущий год на данные цели было заложена меньшая сумма — 672,9 млн рублей.

«На подготовку и проведение выборов из областного бюджета выделено избирательной комиссии Тюменской области — 330,2 млн, избирательной комиссии ХМАО — 339,4 млн рублей, избирательной комиссии ЯНАО 249,9 млн рублей. Фактические расходы составили 919,3 млн рублей», — сообщил депутатам Игорь Халин.

Ранее власти Тюменской области планировали потратить на выборы губернатора 672,9 млн рублей, данные содержал проект бюджета региона на 2023 год. Таким образом, расходы на выборы в целом оказались выше на 247 млн рублей. Всего на выборах губернатора проголосовало 2 677 382 человека, явка составила 50,76% от числа зарегистрированных избирателей.

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Расходы областного бюджета на выборы губернатора Тюменской области в 2023 году превысили 919 млн рублей. Об этом на заседании Тюменской областной думы рассказал председатель регионального Избиркома Игорь Халин. При этом в бюджете на текущий год на данные цели было заложена меньшая сумма — 672,9 млн рублей. «На подготовку и проведение выборов из областного бюджета выделено избирательной комиссии Тюменской области — 330,2 млн, избирательной комиссии ХМАО — 339,4 млн рублей, избирательной комиссии ЯНАО 249,9 млн рублей. Фактические расходы составили 919,3 млн рублей», — сообщил депутатам Игорь Халин. Ранее власти Тюменской области планировали потратить на выборы губернатора 672,9 млн рублей, данные содержал проект бюджета региона на 2023 год. Таким образом, расходы на выборы в целом оказались выше на 247 млн рублей. Всего на выборах губернатора проголосовало 2 677 382 человека, явка составила 50,76% от числа зарегистрированных избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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